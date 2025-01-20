彰化大村十四公墓太陽光電案 包商：營業稅繳彰化、租金給大村
彰化縣大村鄉公所辦理第十四公墓太陽光電發電系統標租案，地方反對聲浪不斷，鄉公所在違約賠償與調整續建之間左右為難，承包廠商辰宇能源今舉辦第五場說明會，面對民眾質疑，強調公司將設籍彰化縣，營業稅繳給縣政府，租金繳給大村鄉。
辰宇能源今在大村鄉聖瑤宮廣號舉辦說明會，鄉長賴志銘、縣議員張錦昆和曹嘉豪等多名民代到場。賴志銘表示，鄉政是沿續性的，這件標租案是前鄉長任內發包，他就任接受來自各方意見，已與包商達成變更設計，把部分地面型太陽光電發電系統調整高度改為光電停車場，但最後結果仍需大家討論建立共識。
辰宇能源專案代表用1小時說明2021年至2024年舉辦4場說明會，公司蒐集歷來民眾意見印製Q&A及今天說明會簡報內容，都可掃描QR Code或打電話到公司洽詢。到場民眾100多人，有人登記發言，也有人打斷說明會要求把時間交給民眾發表意見。
第十四公墓太陽光電發電系統場址所在地平和村，村長賴居林表示，無論地面型或升高成光電停車場，他一貫立場就是不要做，鄉公所可把公墓改為公園，否則沒做遷葬後基礎設施就做太陽光電很奇怪。楊姓村民質問，必須至少說出做太陽光電對平和村的一種好處，村民才能放心。
辰宇能源專案代表指出，興建太陽光電發電系統的行程程序繁複，需經中央和地方政府審查並核准，辰宇若通過興設，公司將設籍彰化縣，把營業稅繳給縣政府，標租大村鄉第十四公墓的租金繳給鄉公所，且第十四公墓遷葬整地都是辰宇能源做的，未來道路等公共設施也會盡力做好。
民眾提到太陽光電租約20年，其間清潔維護和20年後光電板處理。辰宇能源專案代表表示，辰宇能源將使用無汙染清水清潔光電板，及提撥專項經費交由能源署依法規妥善處理使用期滿後的光電發電系統廢棄物，絕不會把垃圾留給地方，且大家關心太陽光電板是從東向西南方向，四周種綠籬，不會反射陽光到鄰居民宅和濟善堂，辰宇能源將秉持母公司雲豹能源致力與地方溝通、創造在地共好的企業精神，繼續說明化解疑慮。
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