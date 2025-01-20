彰化大村十四公墓太陽光電案 包商：營業稅繳彰化、租金給大村

彰化縣大村鄉公所辦理第十四公墓太陽光電發電系統標租案，地方反對聲浪不斷，鄉公所在違約賠償與調整續建之間左右為難，承包廠商辰宇能源今舉辦第五場說明會，面對民眾質疑，強調公司將設籍彰化縣，營業稅繳給縣政府，租金繳給大村鄉。

辰宇能源今在大村鄉聖瑤宮廣號舉辦說明會，鄉長賴志銘、縣議員張錦昆和曹嘉豪等多名民代到場。賴志銘表示，鄉政是沿續性的，這件標租案是前鄉長任內發包，他就任接受來自各方意見，已與包商達成變更設計，把部分地面型太陽光電發電系統調整高度改為光電停車場，但最後結果仍需大家討論建立共識。

辰宇能源專案代表用1小時說明2021年至2024年舉辦4場說明會，公司蒐集歷來民眾意見印製Q&A及今天說明會簡報內容，都可掃描QR Code或打電話到公司洽詢。到場民眾100多人，有人登記發言，也有人打斷說明會要求把時間交給民眾發表意見。

第十四公墓太陽光電發電系統場址所在地平和村，村長賴居林表示，無論地面型或升高成光電停車場，他一貫立場就是不要做，鄉公所可把公墓改為公園，否則沒做遷葬後基礎設施就做太陽光電很奇怪。楊姓村民質問，必須至少說出做太陽光電對平和村的一種好處，村民才能放心。

辰宇能源專案代表指出，興建太陽光電發電系統的行程程序繁複，需經中央和地方政府審查並核准，辰宇若通過興設，公司將設籍彰化縣，把營業稅繳給縣政府，標租大村鄉第十四公墓的租金繳給鄉公所，且第十四公墓遷葬整地都是辰宇能源做的，未來道路等公共設施也會盡力做好。