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九族文化村櫻花接力綻放 從山櫻賞到3月富士櫻

中央社／ 南投縣20日電

九族文化村種植逾6000棵櫻花，已有櫻花逐漸綻放，園方表示，花季從山櫻花、枝垂櫻展開，接續八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻，到2月底3月初富士櫻；另外，草坪頭櫻花季25日展開。

九族文化村持續與交通部中央氣象署、農業部農業試驗所合作，透過「農業氣象觀測網監測系統」預報櫻花花期，九族文化村經理黃瑞奇今天表示，每年最早開花的先鋒櫻已報到，這幾天櫻花花苞變得更漂亮，估有枝垂櫻先開花，台灣雪櫻、山櫻花預計春節可欣賞。

黃瑞奇表示，目前大部分櫻花處於休眠期，透過一波波低溫「解鎖」休眠，溫度是喚醒櫻花關鍵，近期合歡山降雪，對應「台版櫻花前線」預報，可看出今年八重櫻應在2月中盛開，趕上情人節、元宵節；園內6種櫻花總數超過6000棵，不同品種花期接力綻放。

黃瑞奇說，最早的山櫻花、枝垂櫻已開跑，整個花季從山櫻花、枝垂櫻展開，接續2月中的八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻，到2月底3月初的富士櫻，預計花季將持續1個多月；另外，園區引進台灣雪櫻白色新品種，將進入樹齡青春成熟期，今年花況將比去年更漂亮。

信義鄉草坪頭也是知名賞櫻區，信義鄉公所表示，草坪頭觀光休閒農園種植4000多棵櫻花，櫻花季25日至3月2日，遊客可漫步小徑欣賞櫻花、李花爭豔；櫻花季期間愛玉橋旁設臨時免費停車場，直接駛入園區由地主收新台幣100元清潔費，入場費每人50元。

九族文化村 櫻花季

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