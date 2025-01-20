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台中后里公安路灌溉溝渠崩裂 5月底開工重建

中央社／ 台中20日電

台中后里公安路沿線溝渠年久失修，砌石護岸崩裂，危及民宅與農地，國民黨立委楊瓊瓔服務處今天邀集相關單位現勘，協調中央與地方負擔修復經費，預計5月底動工。

后里區公安路沿線溝渠因年久失修，砌石護岸崩裂、土堤遭水流侵蝕，不僅危及民宅與農地，更讓后里國中學生冒險與車爭道。楊瓊櫻與國民黨台中市議員陳本添接獲陳情後，今天邀集相關單位前往會勘。

楊瓊瓔與陳本添並協調農田水利署及台中市養工處共同負擔新台幣525萬元修復經費，將重建擋土設施及加蓋溝渠，工程範圍350公尺，預計5月底動工。

當地里長指出，公安路溝渠多為早期施作的砌石護岸，部分渠道僅有土堤，長期侵蝕導致崩塌情況日益惡化；不僅如此，公安路是后里國中通學要道，路幅狹窄、車流量大，學生上下學只能與車爭道，險象環生。

經過協調，農田水利署台中管理處同意負擔擋土設施重建經費，水溝加蓋工程則由台中市政府養護工程處承擔；根據規劃，溝渠重建工程採全新結構混凝土並全面加蓋，還將設置清潔孔以利後續維護管理，全長約350公尺，預估經費525萬元，工期約2個月。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，感謝中央與地方合作推動地方建設，期盼工程如期推進，為農民與居民解決多年困擾；為避免影響農民耕作，盼在一期稻作收割後的5月底進場施工，工程完成後，移交市府養工處維護管理。

公安 后里 楊瓊瓔

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