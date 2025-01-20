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到彰化縣公立收容所認養流浪犬 有2800元免費注射服務

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供

彰化縣目前有1萬3552隻流浪犬，為鼓勵民眾認養流浪犬，從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。

彰化縣政府指出，依據這項彰化縣認養公立動物收容所犬隻提供寵物健康護照計畫，凡認養彰化縣公立動物收容所犬隻，可獲提供價值2800元的服務，包括被認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查（多價混合疫苗、狂犬病疫苗、血液常規檢查及生化檢查）等。

縣府表示，只要符合動物保護法相關規定的民眾，在彰化縣公立動物收容所認養犬隻，自認養日起滿1年後，即可攜帶犬隻至彰化縣流浪狗中途之家，免費申請辦理上述服務， 相關計畫內容詳見彰化縣動物防疫所官方網站公告。

彰化縣政府除這項認養犬隻照護計畫外，也將持續辦理「認養送嫁妝」活動，只要認養彰化縣流浪狗中途之家犬貓，即免費提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約3900元嫁妝。

彰化縣動物防疫所指出，彰化縣目前共有1萬3552隻流浪犬，在員林市阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，共前有192隻流浪犬，希望在「認養送嫁妝」及新辦的寵物健康護照計畫，藉以提升流浪犬隻認養率，強化犬隻飼主的照護及管領責任

動防所表示，凡年滿18歲民眾，且無違反動物保護法情事，僅需攜帶身分證正本即可辦理免費流浪犬認養事宜。(認養專線：04-8590638)。

從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
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從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供
從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。圖／彰化縣政府提供

狂犬病疫苗 認養

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