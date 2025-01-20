到彰化縣公立收容所認養流浪犬 有2800元免費注射服務
彰化縣目前有1萬3552隻流浪犬，為鼓勵民眾認養流浪犬，從即日起，只要認養彰化縣公立動物收容所流浪犬，即可免費提供該認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查的服務，價值約2800元。
彰化縣政府指出，依據這項彰化縣認養公立動物收容所犬隻提供寵物健康護照計畫，凡認養彰化縣公立動物收容所犬隻，可獲提供價值2800元的服務，包括被認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查（多價混合疫苗、狂犬病疫苗、血液常規檢查及生化檢查）等。
縣府表示，只要符合動物保護法相關規定的民眾，在彰化縣公立動物收容所認養犬隻，自認養日起滿1年後，即可攜帶犬隻至彰化縣流浪狗中途之家，免費申請辦理上述服務， 相關計畫內容詳見彰化縣動物防疫所官方網站公告。
彰化縣政府除這項認養犬隻照護計畫外，也將持續辦理「認養送嫁妝」活動，只要認養彰化縣流浪狗中途之家犬貓，即免費提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約3900元嫁妝。
彰化縣動物防疫所指出，彰化縣目前共有1萬3552隻流浪犬，在員林市阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，共前有192隻流浪犬，希望在「認養送嫁妝」及新辦的寵物健康護照計畫，藉以提升流浪犬隻認養率，強化犬隻飼主的照護及管領責任
動防所表示，凡年滿18歲民眾，且無違反動物保護法情事，僅需攜帶身分證正本即可辦理免費流浪犬認養事宜。(認養專線：04-8590638)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言