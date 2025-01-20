不來了...重慶銅梁火龍登台告吹 周湯豪南投開唱撐場
2025南投燈會將於25日開幕，今年原規畫邀請曾來台表演造成轟動的「重慶銅梁火龍」再度登台，地方期待，不料卻因火龍團入台申請程序作業不及告吹。縣府表示，今年燈會活動仍精采可期，明年也將提早相關作業期程，以利活動安排。
重慶銅梁火龍名列中國非物質文化遺產之一，是將生鐵燒熔成溫度達1500度鐵水，由團員兩兩一組拋接打散炙熱鐵水，2隻火龍穿梭鐵水噴濺灑落的烈焰火花之中；由於，氣勢磅礡震撼，2017年首度受邀來台在南投燈會演出，造成轟動。
由於，重慶銅梁火龍大受好評，縣府連3年邀火龍團到南投燈會展演，每次演出觀看人次都是場場爆滿，但2020年中國爆發新冠肺炎疫情，禁止兩岸活動交流，只好喊卡，之後未再登台；直至去年，縣府著手規畫再邀其來台到南投燈會展演。
而睽違5年的重慶銅梁火龍可望再次登台演出，消息一出，地方期待；但燈會活動陸續公布，卻未見銅梁火龍，經了解，因火龍團部分隨隊成員涉台辦官員身分、入台申請程序作業不及等因素，最後告吹。
據了解，縣府循往年申請來台文化交流模式，向陸委會遞交成員名單及來台活動行程，經審查，火龍表演成員均通過，但部分隨隊官員身分較敏感，無法放行或須調整行程，但因該團今年規畫跨縣市演出，行程調整不易，導致申請作業不及。
縣府表示，明年將提早相關申請作業期程，而今年活動仍精采可期，不僅與人氣IP「貓貓蟲咖波」合作設專屬燈區，並有無人機群飛秀、水舞、火舞等展演，偶像歌手周湯豪、最帥台客李英宏、新生代男團Ozone也將在燈會期間接力開唱。
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