被點名罷免不受影響 江啟臣主持院會、楊瓊瓔團隊今地方會勘

國民黨台中6名立委都被點名在罷免名單，立法院副院長江啟臣今天在立法院主持院會，上周和本周都安排交通委員會到台中會勘交通建設，立委楊瓊瓔也不受罷名行動影響，照計畫安排地方會勘，她今天在立法院開會，她的團隊今天安排地方會勘，成功爭取到后里區溝渠修復經費。

江啟臣上周和本周都安排立法院交通委員會到台中會勘，爭取地方建設，立法院長韓國瑜率團到美國參加美國總統川普就職典禮，江啟臣今天在立法院主持院會，他的團隊說，江啟臣繼續做自己該做的事。

立委楊瓊瓔今天早上到立法院開會，她的團隊今天辦理「立委楊瓊瓔、市議員陳本添后里區公安路169至191 號側溝擋土設施重做及水溝加蓋」現勘，農田水利署台中管理處、台中市養護工程處、后里區公所及中和里長陳水波等單位代表出席，多位農民及住戶也到場關心。

中和里長陳水波指出，公安路溝渠多為早期施作的砌石護岸，部分渠道僅有土堤，長期侵蝕導致崩塌情況日益惡化；公安路是后里國中的通學要道，路幅狹窄、車流量大，學生上下學只能與車輛爭道，險象環生。

經過協調，農田水利署台中管理處同意負擔擋土設施重建經費，水溝加蓋工程則由台中市政府養護工程處承擔。根據規劃，溝渠重建工程採全新結構混凝土並全面加蓋，還將設置清潔孔以利後續維護管理，全長約350公尺，預估經費525萬元，工期約2個月。