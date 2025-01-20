台中外埔安定國小校門年久失修 民代爭取487萬重建校門前庭
台中外埔安定國小校門因年久失修，校門狹小、前庭地面龜裂及圓環旁樹穴下陷等，立法員蔡其昌及台中市議員施志昌獲報，向教育部爭取重建經費，今天會勘，改善工程包括校門拓寬、圓環重建和前庭地面改善等，總經費487萬元，現已進場施工，預計今年3月下旬完工。
施志昌今天邀請安定國小及外埔土城里長鄭興川到安定國小實地查勘「台中市外埔區安定國小113年度前庭園地面暨校門整修工程」的進展。
施志昌表示，為保障安定國小120位師生的上下課安全，校方過去兩年不斷向教育部及中市府教育局爭取改善經費；透過蔡其昌立委幫助，成功向教育部爭取近500萬的經費用於重建校門、圍牆、前庭及圓環等設施；此次工程可提升校園的安全性，還會改善家長接送學生的等候區和交通動線，確保孩子的上下學安全。硬體設施改善後，校門旁的公告欄及圍牆還將預留空間，展現孩子們的創作特色。
鄭興川感謝立委蔡其昌和台中市議員施志昌共同爭取校園改善經費，他說以前因為校門及道路狹窄，下雨天家長送孩童時經常出現大型車輛進出的擦撞事件，期待此次改善能讓校園周邊的交通更為順暢，保障孩子的上下學安全。
安定國小校長利佳龍表示，校門圍牆老舊，磁磚和屋瓦均有剝落問題，校門也較狹窄，造成中巴車輛難以進出；圓環周圍植物遮擋視線，地基凹陷，為孩子們的活動安全帶來隱患；此次在蔡其昌立委和施志昌議員的協助下，教育部全額補助的「台中市外埔區安定國小113年度前庭園地面暨校門整修工程」將大幅改善這些問題，校門將被拓寬，圓環則縮小，讓大型車輛更容易進出。
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