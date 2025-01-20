大刪預算激出罷免潮！台中6藍委全罷、3區2周收6000件

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」，罷免團體觀察，近日藍白立委大刪預算，更為罷免添柴火，近二周以來，中四、中五、中六三區罷免提議書收到約同意書約6000件，目前採「同花順」五區串連，盼一起提交一階提議書。

罷免民間團體今天下午2點起，在台中南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤罷免，參與簽署罷免同意書的民眾擠爆現場，現場志工透露，簽署的民眾相當踴躍，2個小時收到的同意書就破千份，目前目標是衝破第2階段所需的份數，在2月3日準時送件罷免。

台中最早罷免藍委行動是去年五月起，市區發起「廢翔行動」罷免中四選區廖偉翔、「斷健行動」罷免中五選區黃健豪、「敲羅行動」罷免中六選區羅廷瑋，並採統一戰線，固定每周六在市民廣場擺攤收件，共同公布收件數。

隨著全台大罷免議題發燒，加上本月8日晚「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」登場，縣區「解顏行動」罷免中二顏寬恒、「拒瓔行動」罷免中三楊瓊瓔也加入，形成「同花順」，連署罷免攤位「爆桌」，熱鬧滾滾，加上另有公民團體發起罷免中6選區立院副院長江啟臣，形成台中6藍委「無一倖免」態勢。

罷免團體說，全台大罷免，台中六席藍委全罷，尤其是市區三罷免團體固定每周六在市民廣場，民眾非常踴躍來連署、繳交提議書，目前採「同花順」五區串連，加入縣區「解顏行動」、「拒瓔行動」，目前這2區在各區擺攤努力，市民廣場有提供空白提議書，並協助收件。

罷免團體表示，目前台中5罷免團體採「同花順」串連，雖部分選區第一階段法定連署數已達標，至於何時送出第一階段提議連署書？將會討論，在最適當的時間送出。