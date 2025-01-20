台中一中街年貨大街一連17天 交通攻略地圖看這邊

台中市第二警分局轄內有天津路、一中街兩處年貨大街，陸續接力開跑，其中一中街年貨大街從本月24日至2月9日舉辦，一連17天，活動除有年貨大街，包含各式小吃、創意市集及親子遊戲，還有天天抽摸彩活動等，二分局為日民眾在春節期間順暢採買年貨，將展開相關交通管制，部分路段禁止車輛通行，提醒用路人留意。

相關疏導管制措施及停車資訊如下：

(一) 管制路段：

1. 一中街(育才北路至育才南街段，但一中街與育才街口除外)育才南街(一中街至尊賢街段，含一中街與育才南街口)。

2. 管制時間內禁止車輛駐停與通行，警備車、消防車及救護車等除外。

(二) 管制時間：

1. 1月23日20時至24時(活動前一日)。

2. 1月24日至2月9日，每日11時至晚間11時。

1. CITY PARKING城市車旅一中街站停車場(育才北路與一中街口)

2. 新興停車場(精武路與一中街口)

3. 中友百貨停車(育才北路與三民路三段口)

4. 玉雪立體停車場(育才北路與五權路口)

5. 來來停車場(三民路與太平路口)

6. CITY PARKING城市車旅一中二站停車場(育才路與尊賢街口)

7. 水利大樓停車場(育才路與尊賢街口)

8. 體大停車場(雙十路與育才路口)

9. 辰淵雙十停車場(太平路與雙十路口)

10. CITY PARKING城市車旅停車場(太平路與雙十路口)

11. 益民一中停車場(錦新街近雙十路口)

12. 台中公園地下停車場(三民路近精武路口)

13. 精武路停車場(雙十路與精武路口)

14. 嘟嘟房停車場(雙十路二段6巷近錦新街)

15. 五權立體停車場(五權路與錦新街口)

(四) 公車搭乘資訊：

1. 三民錦新街口、國立台中科技大學、中友百貨、台中公園站：

1、 5、6(含副)、8、12(含延)、14(含副、副2、延)、15(含繞1)、21(含延1、延2)、 25、 26、29、35、58(含副、區1、區2)、61、70(含A、B)、73、82(含延)、99(含延)、105(含副、延、區2)、108、132、200、203、 280、 286、288、 289、303、304、304、308(含繞、副)、326、500(含跳蛙公車、延、延區2、延區3)、651、700(含跳蛙公車)、900(含跳蛙公車、繞)、901(含副、副2)。

2.台中一中站：

7、11、41、50、 56、 59(含延)、65(含延、繞、副)、67(含繞)、81、 131、 142、 154(含延)、 159、 163、 246延、 270、 271、 276、 277、1805、1851、1863、1866。

第二分局提醒，行經一中商圈公車絡繹不絕，路線至少70條，尖峰時刻公車不到一分鐘就進站，非常便利與便捷，由於一中商圈鄰近中友百貨，周邊有台中科技大學、台中一中、台灣體育運動大學等學校，平時學生與觀光客常匯聚於此，車位往往一位難求，年貨大街每年吸引許多大批人潮趨之若鶩，周邊道路更是擠得水洩不通。