清水鰲峰山公園草坪要設溜滑梯場 在地人連署想守護草坪

自然草皮好還是人工遊戲場吸引人？台中清水有地方人最近發起連署，要守護鰲峰山公園亮點的「陽光草坪」行動；台中市建設局說明，谷溜遊戲場設在陽光草坪東側，設計階段與地方充分溝通，取得地方共識，為確保生態環境與景觀維持不變，遊戲場面積3500平方公尺，保留68%的草地比例及所有大樹。

清水有在地人發起「守護陽光草坪」行動，希望獲得更多支持聲音，聯合向台中市政府發聲，說出地方人想法。

一名在地人說，清水鰲峰山公園陽光草皮區目前正在動工，打算做特色遊戲場，很多人反應，鰲峰山公園已有遊戲場，為何還要再做遊戲場，還蓋在漂亮的草皮休憩區，草皮區有很多長者運動，也是親子曬太陽休憩好地方。

台中市建設局表示，鰲峰山公園是清水區具指標性的共融公園，建設局於鰲峰山公園設置谷溜遊戲場，有別於原遊戲場遊戲形式，以全齡化的公園打造「全國最多溜滑梯」的設施，共計34道不同溜滑梯，甚至還有互動式音效排笛滑梯區，讓小朋友盡情探索與玩耍，該遊戲場完工後不僅為鰲峰山公園注入更多活力與樂趣，也將成為吸引居民與遊客的全新亮點，展現台中海線的獨特魅力。

台中海線立委蔡其昌表示，清水鰲峰山開發，他期盼市府傾聽民意，他說最近接到許多民眾陳情，鰲峰山陽光草坪將改建為溜滑梯遊戲場，大家普遍不希望陽光草坪遭到破壞，鰲峰山是海線人共同的記憶，這種重大的改變，市府應更全面蒐集意見、傾聽民意，讓建設與自然生態共融。