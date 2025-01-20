彰化員林市長游振雄25日告別式 訃文揭露從早餐店學徒到從政之路

彰化縣員林市長游振雄1月11日病逝，告別式將於25日上午10時舉行，家屬於網路公告訃文，訃文也娓娓道來游振雄奮鬥的一生，年輕時面對家道中落，務實打拚，到早餐店當學徒，學做豆漿、燒餅，愛好體育的他在工作穩定後，又去練健力，還成為金牌國手，後又為了想為體育界發聲而從政，寫下一頁頁人生榮光時刻。

游振雄因病去世，享壽63歲，告別式地點於員林大道二段與萬年一街路口，

治喪委員會主委為彰化縣長王惠美，游振雄政經關係良好，治喪委員會囊括藍綠白政界人士。

訃文也道出游振雄克服人生低谷，數度轉換跑道的傳奇之路，他的父親原是農藥大盤商，因被倒會，家道中落，游振雄小學就打棒球，國高中練田徑、也是籃球隊，原本考上體專，後來考量家中經濟問題沒再升學，就去當兵，退伍後回員林，竟連家都找不到了，原來家人已被迫搬到華成市場旁的簡陋鐵皮屋棲身。

務實的游振雄為改善家計，到員林公園轉角處「老賈早餐店」當學徒，學習磨豆漿、做燒餅、韭菜盒等，後來老闆年事已高，有意頂讓店面，游振雄標會籌得24萬元頂下店面，在工作平穩後，他仍難以忘情體育。

因緣際會巧遇恩師黃良奎與黃銘艟教練啟蒙，接觸健力與舉重，成為區運金牌選手，一開始拿到的獎金還是拿來改善家計、幫家裡還債，後來他也成為健力教練，帶著選手征戰50 多個國家。

後來體育界好友鼓勵游振雄參政，為體育界喉舌，1998年選前40多天，他考量自己並無政治淵源且財力有限，設宴想婉謝好友勸進，沒想到竟成「誓師大會」，第一次參政就以素人之姿選上縣議員，五連霸議員後，又轉跑道選員林市長，並連任成功。

游振雄任內希望打造員林成為智慧城市，健全社會福利，推動心中的12大建設，包括建置雨水下水道、解決水患，加碼新生兒營養補助與重陽禮金，首辦幸福卡、幸福巴士，打造一里一社區活動中心，規劃多座全齡化遊憩區域，舉辦員林燈會、員林蜀葵花季帶動觀光熱潮，規劃生命禮儀廳、希望讓鄉親治喪更有尊嚴，優化藤山步道發展休閒觀光等，可惜還未完成他心中的施政藍圖，就與世長辭，也讓各界不捨。