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年開1.5萬張罰單！台中測速照相「桿王」減事故？惹議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中前年開出最多罰單的測速照相「桿王」，位於西屯區台灣大道四段上。圖／市議員陳俞融提供
台中前年開出最多罰單的測速照相「桿王」，位於西屯區台灣大道四段上。圖／市議員陳俞融提供

台中市去年1至10月交通事故高達5萬8076件，居六都之冠。市議員陳俞融批，台中濫設測速照相，前年的「桿王」年開1.5萬張罰單，卻無助防止交通事故，要求檢討。市警局說明，該處去年取締件數、交通事故都有下降，顯見防制有效。

陳俞融說，市府熱衷於設置測速照相，根據統計，台中市固定式測速照相取締件從2022年的8萬3634件、2023年的12萬6364件，到去年13萬7862件，3年漲幅6成4。若以每張罰單最低1200元計算，粗估去年罰款逾1.65億元，金額驚人。

陳俞融質疑，前年取締最多「桿王」，是2008年設置在西屯區台灣大道四段2088號前，開出1萬5192張罰單，民眾陳情該路段寬直又是下坡，易超過限速50公里，且同一條路竟有限速50至70公里，駕駛要斷斷續續踩煞車，反而更危險。諷刺的是，500多公尺遠的東大路口，前年和去年都是西屯第一大肇事熱點，顯然測速照相並未能防制事故。

陳俞融呼籲，市府應優先檢討速限規定，並檢討測速照相路段設置的必要性，應以改善道路工程為優先，讓測速照相回歸輔助交通安全的原始功能。

警察局說明，西屯區台灣大道4段2088號前固定測速照相設備，去年取締違規9453件，較前年1萬5192件，減少5739件，年減37.7%；另台灣大道4段、東大路口去年交通事故58件、43傷，較前年62件、45傷，分別年減6.4%、4.4%，顯見測速照相設備對車禍防制有成效。

警察局說，固定測速照相深化用路人速度管理概念，綜合考量交通事故數據、競駛、噪音車、道路狀況及地方意見等後設置，並配合速限執法，以防制交通事故。

警察局說明，固定式測速照相設備主機報廢後，原桿件未逾年限者，或基於維護交通安全，考量當地居民需求，即納入改善交通成效檢討後移機作業。現有固定測速照相設備若逾使用年限，會繼續作為空桿使用，以提醒用路人減速慢行 。

警察局呼籲，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，以策安全。

台中前年開出最多罰單的測速照相「桿王」，位於西屯區台灣大道四段上。圖／市議員陳俞融提供
台中前年開出最多罰單的測速照相「桿王」，位於西屯區台灣大道四段上。圖／市議員陳俞融提供

交通事故 測速 警察

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