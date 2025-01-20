年貨大街查獲逾期糖果 中市重罰

農曆新年將至，台中市以天津商圈年貨大街最為知名，不過台中市一名女大生近日到天津路年貨大街買到過期散裝糖果，向媒體投訴，市府食安處隨即到場稽查，當場查扣5.14公斤逾期糖果，將在約談業者後，依食安法重罰。

台中市一名女大生在17日前往天津路年貨大街的糖果攤，買了一小袋250元糖果，回家才發現有4顆糖過期，其中2顆蘋果糖，有效期限是2024年2月20日，過期近一年，另2顆優格糖過期10天，攤商回應「沒檢查到」，也向消費者致歉。

天津路服飾商圈管理委員會表示，此案是擺攤業者沒做好檢查，已要求業者下架，也提醒民眾若買到過期品，可到服務台更換。

食安處表示，業者陳列販售糖果逾有效日期，依違反食安法重罰，可罰6萬元至2億元，農曆春節期間，將持續年貨大街稽查，也責成管理委員會加強攤商管理及宣導。

法制局說，年貨大街最常發現散裝產品標示不清或秤重爭議等，攤商要在產品前插設標籤，標示來源地、保存期限、計價標準。

法制局指出，若民眾現場懷疑攤商秤重不實，一般年貨大街會提供公秤，民眾可自行放公秤秤重確認。