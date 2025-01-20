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南投草屯鎮長補選勝出…簡賜勝謝票 允為鄉親爭建設

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯鎮長補選，由國民黨簡賜勝當選，昨天展開車隊掃街謝票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，由國民黨簡賜勝當選，昨天展開車隊掃街謝票。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選落幕，國民黨簡賜勝當選，昨天展開車隊謝票，感謝草屯鎮民對他的認同，衝出最高票；簡賜勝說，前晚勝選後，反而沒睡好，想著要如何打造草屯，做出成績爭取鄉親支持連任，讓縣長許淑華2026連任之路更順遂。

簡賜勝昨早9時許，在同黨縣議員李洲忠、唐曉棻、競選團隊陪同下，展開車隊謝票行程，路線遍及全鎮，掃街時天空下著細雨、氣溫略低，簡賜勝夫妻仍穿上輕便雨衣，沿途與鄉親熱情揮手，感謝鎮民支持。

民進黨候選人蔡銘軒雖敗選，昨同樣也以車隊向鎮民謝票，而他及其競選團隊謝票行程分為上、下午兩場，要掃完全鎮，他後續則將回歸縣議員職務，繼續為地方爭取建設，也會全力為鄉親服務。

簡賜勝在車隊掃街前，向媒體表示，再次感謝草屯鎮民對他的認同，衝出最高票，此次補選，鎮民為他站了出來，證明他在這次補選受到委屈，也打破對手先前對他那些抹黑、造謠和謊話，非常感謝草屯鄉親的信任、愛護、支持。

簡賜勝說，勝選後雖然很累，反而睡不好，因為當選後面對新的壓力、責任，腦裡不斷想到草屯未來，想著要如何打造草屯，當一個讓鎮民有感、不一樣的鎮長。

簡賜勝坦言，任期剩1年10個月，要讓鎮民有感，需要縣府、縣長許淑華支持，做出成績，除了讓他2026能連任，更要讓縣長2026連任之路能夠更順遂。

簡賜勝 補選 謝票

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