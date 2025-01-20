星期評論／地方建設卡關 別卡住人民的期待

交通部長陳世凱日前考察台中交通建設，提及彰化彰東都市計畫一直出不來，導致影響台中捷運綠線延伸案進度。彰化縣政府卻強調，都市計畫修正版本去年10月已送內政部卻未排審，內政部則回應預計2月續審，如今雙方把話說開，應做好協調，才有好結果。

範圍高達596公頃的「擬定擴大彰化市都市計畫案」，彰化縣政府2013年報內政部審議，依擴大都市計畫的開發方式應以區段徵收為原則，審議過程中，縣府依地主主張採市地重劃方式辦理開發，造成彰東都計案陷入僵局，也牽動中捷綠線延伸案進展。

交通部主張彰東都計案遲未定案，造成捷運落站點無法設定，使綜合規畫、細部規畫困難，連帶也卡到綠捷延伸大坑，讓台中民代為之跳腳。

彰化縣政府則認為，台中捷運綠線延伸彰化的路線及站點先要畫定出來，彰東都市計畫案才能擬定分區計畫。但這也衍生「先有蛋還是先有雞」、「雙卡」爭論，甚至演成選舉交鋒的話題，但解鈴仍須繫鈴人，最後還是要由中央出手解套。

行政院前院長陳建仁前年12月14日在院會宣布，行政院將盡速核定台中捷運綠線延伸可行性報告，附帶條件則要求在進入綜合規畫前，必須同步完成彰東都市計畫核定。

彰化縣長王惠美去年3月到行政院請求協助時，允諾以「區段徵收」為原則辦理，化解審議僵局，並在去年10月補充資料，送內政部都委會續審。內政部國土管理署也表明，配合捷運綠線大幅調整需查核審視縣府資料，預計2月召開專案小組會議續審。

彰東都市計畫紛紛擾擾十多年，在中央與地方協商定調後，原來的迷霧森林，終於豁然開朗。既然中央與地方既然都相互敞開大門，努力克服彰東擴大都市計畫問題，就應該加快腳步，讓彰東都市案與台中捷運綠線延伸案，兩案畢其功於一役，否則再回到「雙卡」，卡住的正是人民對政府的信任，還有地方的發展。