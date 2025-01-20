聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／地方建設卡關 別卡住人民的期待

聯合報／ 本報記者劉明岩
彰東都計案陷入僵局，也牽動中捷綠線延伸案進展。圖為中捷綠延案彰化站點示意圖。圖／彰化縣府提供
彰東都計案陷入僵局，也牽動中捷綠線延伸案進展。圖為中捷綠延案彰化站點示意圖。圖／彰化縣府提供

交通部長陳世凱日前考察台中交通建設，提及彰化彰東都市計畫一直出不來，導致影響台中捷運綠線延伸案進度。彰化縣政府卻強調，都市計畫修正版本去年10月已送內政部卻未排審，內政部則回應預計2月續審，如今雙方把話說開，應做好協調，才有好結果。

範圍高達596公頃的「擬定擴大彰化市都市計畫案」，彰化縣政府2013年報內政部審議，依擴大都市計畫的開發方式應以區段徵收為原則，審議過程中，縣府依地主主張採市地重劃方式辦理開發，造成彰東都計案陷入僵局，也牽動中捷綠線延伸案進展。

交通部主張彰東都計案遲未定案，造成捷運落站點無法設定，使綜合規畫、細部規畫困難，連帶也卡到綠捷延伸大坑，讓台中民代為之跳腳。

彰化縣政府則認為，台中捷運綠線延伸彰化的路線及站點先要畫定出來，彰東都市計畫案才能擬定分區計畫。但這也衍生「先有蛋還是先有雞」、「雙卡」爭論，甚至演成選舉交鋒的話題，但解鈴仍須繫鈴人，最後還是要由中央出手解套。

行政院前院長陳建仁前年12月14日在院會宣布，行政院將盡速核定台中捷運綠線延伸可行性報告，附帶條件則要求在進入綜合規畫前，必須同步完成彰東都市計畫核定。

彰化縣長王惠美去年3月到行政院請求協助時，允諾以「區段徵收」為原則辦理，化解審議僵局，並在去年10月補充資料，送內政部都委會續審。內政部國土管理署也表明，配合捷運綠線大幅調整需查核審視縣府資料，預計2月召開專案小組會議續審。

彰東都市計畫紛紛擾擾十多年，在中央與地方協商定調後，原來的迷霧森林，終於豁然開朗。既然中央與地方既然都相互敞開大門，努力克服彰東擴大都市計畫問題，就應該加快腳步，讓彰東都市案與台中捷運綠線延伸案，兩案畢其功於一役，否則再回到「雙卡」，卡住的正是人民對政府的信任，還有地方的發展。

台中捷運 都市計畫

延伸閱讀

立法院會大砍衛福部預算 9大醫團呼籲：勿刪掉人民健康

王鴻薇質疑韌性醫療預算拿去餵「黑熊」 內政部否認

衛福部宣傳預算遭刪 9大醫界團體憂防疫受阻

消防署：韌性醫療整備計畫增救護訓練 未納黑熊學院

相關新聞

南投草屯鎮長補選勝出…簡賜勝謝票 允為鄉親爭建設

南投草屯鎮長補選落幕，國民黨簡賜勝當選，昨天展開車隊謝票，感謝草屯鎮民對他的認同，衝出最高票；簡賜勝說，前晚勝選後，反而...

年貨大街查獲逾期糖果 中市重罰

農曆新年將至，台中市以天津商圈年貨大街最為知名，不過台中市一名女大生近日到天津路年貨大街買到過期散裝糖果，向媒體投訴，市...

星期評論／地方建設卡關 別卡住人民的期待

交通部長陳世凱日前考察台中交通建設，提及彰化彰東都市計畫一直出不來，導致影響台中捷運綠線延伸案進度。彰化縣政府卻強調，都...

彰化員林市長游振雄25日告別式 訃文揭露從早餐店學徒到從政之路

彰化縣員林市長游振雄1月11日病逝，告別式將於25日上午10時舉行，家屬於網路公告訃文，訃文也娓娓道來游振雄奮鬥的一生，...

年開1.5萬張罰單！台中測速照相「桿王」減事故？惹議

台中市去年1至10月交通事故高達5萬8076件，居六都之冠。市議員陳俞融批，台中濫設測速照相，前年的「桿王」年開1.5萬...

家扶兒羨慕別人家豐盛年夜飯 彰化家扶募年菜溫暖1700個家庭

彰化家扶在農曆年前為扶助家庭募集年菜，今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」年菜發放活動，今年為1700戶家庭募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。