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家扶兒羨慕別人家豐盛年夜飯 彰化家扶募年菜溫暖1700個家庭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」活動，縣長王惠美（中)感謝各界愛心一起扶助孩子，立委立委謝衣鳳(右)也認捐200套年菜。圖／彰化家扶提供
彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」活動，縣長王惠美（中)感謝各界愛心一起扶助孩子，立委立委謝衣鳳(右)也認捐200套年菜。圖／彰化家扶提供

彰化家扶在農曆年前為扶助家庭募集年菜，今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」年菜發放活動，今年為1700戶家庭募集到年菜，彰化家扶主任王震光說，對弱勢家庭而言連準備一頓豐盛的年夜飯都是一種奢求，感謝各界愛心，讓家扶兒感受到節日的溫暖與希望。

彰化家扶今天請福興、鹿港、秀水鄉近200戶扶助家庭提前到秀水鄉益源古厝領年菜，在彰化縣長王惠美、益源古厝第七代長孫、家扶基金會前執行長陳邦弘敲鑼、擊鼓下讓提前圍爐的家扶兒開動，家扶委員等貴賓們還扮成王爺、財神爺、格格等造型端菜為大家服務。

彰化縣長王惠美說，謝謝家扶中心長期以來替縣政府照顧3千多名孩子，也感謝各界有錢出錢、有力出力，孩子們沒有選擇出生的餘地，但是應該讓他們有好的環境能夠很平等的好好成長，以後成為國家棟梁，謝謝很多善心人士的支持，大家共同來看顧這些孩子。

彰化家扶為家扶親子募集年菜已邁入第十年，除了縣府持續支持，立委謝衣鳳也以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會名義認捐200套年菜，在各界贊助下各募集到1700份，六道年菜包括古早味佛跳牆、雙蔘燉雞、櫻花蝦米糕、干貝海鮮羹、蒜味河粉鮮蝦、冰滷豬腳切片，今天領回豐盛年菜，受扶助親子臉上都洋溢幸福笑容。

家扶兒小翰的父母因家暴問題離異，小翰由祖母扶養，但祖母已年老，僅能靠社會補助生活，祖母說，小翰總是很羨慕姑姑家有豐盛的年菜，不過自從接受家扶扶助後，每年都可收到愛心年菜，讓祖孫感受到溫暖。

家扶兒小禎的爸爸在一次意外中因脊髓損傷導致雙腿逐漸無力，現在只能靠輔具行走，甚至無法外出工作，家中經濟重擔落在媽媽身上，小禎爸爸有時也會充滿愧疚，覺得自己拖累家人，不過看到各界送暖，也讓他增加面對生活的勇氣，畢竟全家人能在一起，就能互相扶助面對難關。

彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」活動，縣長王惠美（左)感謝各界愛心一起扶助孩子，也將年菜送到小朋友手中。圖／彰化家扶提供
彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」活動，縣長王惠美（左)感謝各界愛心一起扶助孩子，也將年菜送到小朋友手中。圖／彰化家扶提供
彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」活動，除了現場有家扶成員提前圍爐，也為1700戶家庭募集到溫暖年菜。圖／彰化家扶提供
彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜，圍爐新年」活動，除了現場有家扶成員提前圍爐，也為1700戶家庭募集到溫暖年菜。圖／彰化家扶提供

年菜 親子

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