遊學太子爺駐駕南投克明宮 過年擲筊送9面純金牌

南投竹山克明宮是地方信仰中心，每年新春大年初一辦平安餐，是當地重要宗教活動，而遊學太子爺今起駐駕克明宮過新年，大年初一到初九將開放擲筊，預計送出9面純金牌和96個紅包，讓走春民眾博好運，把財氣、福氣和運氣帶回家。

克明宮建造於清朝同治年間，主祀文衡聖帝，也就是民眾耳熟能詳的「恩主公」關聖帝君，創廟有160多年歷史，是地方信仰中心，曾因921地震全毀，經廟方和十方大眾努力才原址重建，每年新春大年初一辦平安餐，是當地重要宗教活動。

而克明宮與遊學太子爺（遊王）因7年前的竹山300年大建醮結緣，當時克明宮為主辦方須走遍鎮內150多間百姓公廟、萬應公廟召魂，邀其參加醮典，當時宮方須邀其他神明鑑醮，最後僅遊學太子爺允筊，願陪同協助，雙方結下不解之緣。

去年底，克明宮主委楊非武再次邀請遊學太子爺春節駐駕克明宮，經遊學太子爺管理人廖大乙擲交請示獲應允，於今天提前抵赴克明宮，廖大乙指出，遊學太子爺不募款，是少見沒有主廟的神明，遊歷全台宮廟駐駕，50年走過1102間宮廟。

克明宮主委楊非武表示，遊學太子爺從今天起駐駕該克明宮，將與宮內祀奉的眾神明一起陪信眾過年，更帶來9面純金金牌和96個紅包，將在大年初一（29日）到初九（2月6日）開放擲筊，讓走春民眾博好運，把財氣、福氣和好運帶回家。