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彰化員林國宅年終大掃除！清潔隊首創廢家具媒合平台 一天50組變廢為寶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運，今年首創廢家具媒合平台，將還可用的傢俱、健身器材等讓有需要的民眾直接帶走。記者林宛諭／攝影
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運，今年首創廢家具媒合平台，將還可用的傢俱、健身器材等讓有需要的民眾直接帶走。記者林宛諭／攝影

年終大掃除，彰化縣員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運到下午4點，並首創廢家具媒合平台，讓民眾可取走需要的二手家具、玩具等，一個上午就媒合了五十件大型家具、電器給更需要的民眾，未來也會研究擴大辦理廢傢俱再利用媒合平台，以發揮「垃圾減量、資源最大化」理念。

配合國家清潔周，員林清潔隊今天上午8時到下午4時協助員林國宅住戶進行大型廢家具、家電等清理工作，預估將出動逾10車次清運。

員林市清潔隊長張道強表示，每年清潔隊在農曆年前都會開放一天為員林國宅清運大型廢棄物，但去年就清運逾200張床墊及大量大型家具，部分為外來濫倒物，也對清潔隊回收分類造成負擔，今年除了加強現場巡檢與即時清運外，新增廢家具媒合平台，將品相良好的家具分類整理，供有需求的居民取用，不僅能減少垃圾量，也能促進資源再利用。

張道強說，今天上午就媒合近50組家具，包括實木櫃子、椅子、塑膠櫃、衣架甚至家電等，真正變廢為寶；而1月13到22日清潔隊也免費為民眾清運大型廢家俱等，民眾若有需求可洽電清潔隊，登記時間到20日，短短一周內清潔隊已登記二千件清運量。

員林國宅廢家具媒合平台試辦成功，未來清潔隊也將研究在國家清潔周期間，擴大媒合平台，可提供給民眾先上傳廢家具照片，讓有需求者登記，可由民眾直接去運回家，達到資源有效再利用，也能減少清潔隊工作量。

溪湖鎮清潔隊隊長張家禎表示，1月20日前開放鎮民登記免費清運大型廢家具、廢家電等，民眾也可打電話到清潔隊預約，今年已登記約700件，以往也會收到全新鍋子、實木桌椅等，今年還有登記清運鋼琴。

張家禎說，為了鼓勵愛物惜物、垃圾減量，去年曾辦二手線上拍賣會，今年也研究可聯合其他鄉鎮再辦二手拍賣會，讓物盡其用。

彰化市清潔隊隊長洪崇棠表示，大型傢俱等廢棄物不滿半車者，免費清運登記到1月23日，目前已登記約300件，由於以往曾發生有業者趁年前把相關傢俱、舊床墊等丟出要讓清潔隊清運，因此若超過半車以上一車要收4050元。

員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運。記者林宛諭／攝影
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運。記者林宛諭／攝影
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運，今年首創廢家具媒合平台，將現場還可用的電器和家具等讓有需要的民眾直接帶走。記者林宛諭／攝影
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運，今年首創廢家具媒合平台，將現場還可用的電器和家具等讓有需要的民眾直接帶走。記者林宛諭／攝影
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運，今年首創廢家具媒合平台，將現場還可用的實木傢俱、電器等讓有需要的民眾直接帶走。記者林宛諭／攝影
員林市清潔隊今天開放員林國宅住戶大型廢棄物清運，今年首創廢家具媒合平台，將現場還可用的實木傢俱、電器等讓有需要的民眾直接帶走。記者林宛諭／攝影

員林 國宅 廢棄物

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