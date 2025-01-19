草屯鎮長補選國民黨大勝 凌濤：綠沉溺同溫層會繼續輸

南投縣草屯鎮長補選昨投開票，國民黨候選人簡賜勝獲壓倒性勝利。國民黨桃園市議員凌濤表示，從Threads、綠營名嘴、側翼網紅到某些綠營電視節目的自嗨氣氛，可以清楚看到民進黨高層的判斷正被同溫層蒙蔽，如果沉溺同溫層，民進黨會繼續輸。

南投縣草屯鎮長昨進行補選，政務委員陳時中事前高喊這場選戰是「大罷免」的前哨戰，最後補選結果揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2108票，更創下50.68%的高投票率。

凌濤表示，草屯鎮長補選過程，陳時中、民進黨立委沈伯洋、王義川等人接連上陣，試圖將補選操作為「罷免起手式」，然而選舉結果卻是一場輾壓式挫敗，代表台灣民意正在用選票重重打臉「從基隆到草屯、再到2月1日大罷免」的仇恨動員與負面選戰。

凌濤說，令人擔憂的是，民進黨內的理性派似乎正在被柯建銘與上述「三寶」綁架，他們滿足於深綠支持者的掌聲，頻頻以尷尬當有趣的言論取悅同溫層，但這種自嗨對擴張民意毫無幫助，當民進黨團一方面釋放戒嚴意圖、另一方面發起大規模罷免行動時，選民用選票清楚表達「不是你喊了就算」。

凌濤說，相較下，國民黨主席朱立倫的策略顯得低調且務實，國民黨從基層關注人民需求，縣市政府及黨團推動恢復「班班有鮮奶」、地方財劃法、禁伐條例補償等政策；同時黨中央在國際上推進台美互動、促進兩岸交流，緊盯人民的荷包，該刪的預算就刪，該做的事情就做。

凌濤表示，有朋友詢問，是不是大家還不習慣看到民進黨屢屢吞敗、藍營不斷獲勝，甚至與許多政論節目的風向相反？其實原因很簡單，因為大多數人民並不活在綠營的同溫層裡，「他們看得清楚、想得明白，他們決定台灣未來。」