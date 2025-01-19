彰化市南郭天橋成蚊子橋拆了 今交通管制

彰化縣彰化市中興路南郭國小前的人行天橋昨晚開拆，該路段配合拆除工程進行管制，彰化縣全縣目前有25座天橋，南郭天橋因使用率低成為蚊子橋，為考量安全性，縣府進行拆除；不過彰化市中山國小、永靖鄉永靖國小前的天橋都因位於交通流量大的台一線予以保留。

南郭國小活動中心及地下停車場近日動工，縣府發包施工單位也配合將一旁的南郭國小天橋拆除，昨晚開拆，拆除工程預計4天拆完，今天已拆完天橋主橋體，剩兩側橋墩，預計明天周一上班日管制的中興路即可先恢復通行，拆除工程應可提前完成。

南郭天橋興建於20多年前，由於近年部分地方人士反映，天橋使用率降低，維護不易，也容易成治安死角，希望拆除天橋，縣府盤點縣內目前還有25座天橋，其中南郭天橋使用率低，因中興路路幅僅約20公尺，民眾大多走斑馬線，因此決定拆除。

原本縣府也有意拆除彰化市中山國小前天橋，但校方和家長認為，中山路車流量大，仍鼓勵學生走天橋，有必要保留天橋。

事實上早期都會區多以天橋和地下道做人車分流，以保障行人安全，許多天橋也多蓋在學校旁，以往民眾習慣走天橋，但近年來，民眾貪圖方便，走天橋的人愈來愈少，天橋反而成了治安死角。

彰化市王小姐說，其實在車流量大的馬路、尤其是學校附近仍有需要天橋，天橋真正能做到人車分道，否則近期也發生多起行人明明走在人行道上仍被撞死，與其怕天橋有安全疑慮而拆橋，應該是加強維護天橋的安全性，及宣導民眾應走天橋。不過也有民眾認為，部分路段的天橋已不符合需求，是可檢討存廢問題。