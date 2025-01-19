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享公車10公里免費 永居外僑：就愛台中人情味！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大眾運輸便利，很多外籍人士以公車當交通工具。圖／台中市政府提供
台中市大眾運輸便利，很多外籍人士以公車當交通工具。圖／台中市政府提供

台中市雙十公車「10公里免費、超出10公里最多只須10元」擴大受惠族群，取得外僑永久居留證且居留在台中也享優惠；台灣女婿、法籍班諾瓦大讚「好方便！」定居台灣30多年的日籍福光雅典直呼「就愛台中的人情味！」

來台14年的班諾瓦，原本與太太開烘焙教室，後因疫情停課，為生計在第5市場擺攤賣拿手的肉桂卷。班諾瓦表示，他有好幾張悠遊卡，也會與家人搭公車出門，大讚台中的公車福利政策，對外國友人來說「像甜點一樣甜進心裡了」。

福光雅典在台中落地生根，還是北屯區二分埔福德宮虔誠信徒。平昌里長劉慶雲說，福光雅典的父親是台灣人，母親為日本人，在日本讀書後選擇來台灣，會聽講國台語、也能熟練搭乘捷運；福光雅典對於市府提供與市民一樣的雙十公車優惠，肯定台中友善外籍人士，這裡是他生活很自在與滿足的城市。

「我喜歡用這張悠遊卡！」台中市麗喆雙語中小學美籍老師Andrew Cribbs說，台中公車站點都有中英文，常見尖峰時間太多人上車，乘客會自動往後移動，公車禮儀讓他印象深刻；美籍老師Lisa Pickren老師來台中4個多月，靠便利的公車四處遊覽、認識台中，2名老師都許願「再住久一點」。

交通局長葉昭甫說，台中是好客之都，提醒符合資格的外國友人別忘記申請這項好福利。若欲申請，可攜帶「外僑永久居留證」及「電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）」至台中市新市政大樓、交通局、各區公所、各戶政事務所、捷運綠線各捷運站及市立圖書館等107處進行交通卡乘車優惠綁定。

法籍班諾瓦在台中14年，享有市府提供雙十公車優惠。圖／台中市政府提供
法籍班諾瓦在台中14年，享有市府提供雙十公車優惠。圖／台中市政府提供
美籍老師Lisa Pickren（左）、Andrew Cribbs（右）都以公車代步。圖／台中市政府提供
美籍老師Lisa Pickren（左）、Andrew Cribbs（右）都以公車代步。圖／台中市政府提供
日籍福光雅典（左二）來台中30多年，融入在地生活。圖／台中市政府提供
日籍福光雅典（左二）來台中30多年，融入在地生活。圖／台中市政府提供

公車 悠遊卡 雅典

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