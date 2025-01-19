享公車10公里免費 永居外僑：就愛台中人情味！

台中市雙十公車「10公里免費、超出10公里最多只須10元」擴大受惠族群，取得外僑永久居留證且居留在台中也享優惠；台灣女婿、法籍班諾瓦大讚「好方便！」定居台灣30多年的日籍福光雅典直呼「就愛台中的人情味！」

來台14年的班諾瓦，原本與太太開烘焙教室，後因疫情停課，為生計在第5市場擺攤賣拿手的肉桂卷。班諾瓦表示，他有好幾張悠遊卡，也會與家人搭公車出門，大讚台中的公車福利政策，對外國友人來說「像甜點一樣甜進心裡了」。

福光雅典在台中落地生根，還是北屯區二分埔福德宮虔誠信徒。平昌里長劉慶雲說，福光雅典的父親是台灣人，母親為日本人，在日本讀書後選擇來台灣，會聽講國台語、也能熟練搭乘捷運；福光雅典對於市府提供與市民一樣的雙十公車優惠，肯定台中友善外籍人士，這裡是他生活很自在與滿足的城市。

「我喜歡用這張悠遊卡！」台中市麗喆雙語中小學美籍老師Andrew Cribbs說，台中公車站點都有中英文，常見尖峰時間太多人上車，乘客會自動往後移動，公車禮儀讓他印象深刻；美籍老師Lisa Pickren老師來台中4個多月，靠便利的公車四處遊覽、認識台中，2名老師都許願「再住久一點」。