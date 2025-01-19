中英獅子會歲末圍爐送暖傳愛20年 單親家庭享受溫馨餐

中英獅子會為傳遞年節溫暖與愛心，每年農曆新年前夕舉辦溫馨的圍爐送暖活動，今天在台中沙鹿竹林婚宴會館舉辦圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶182名親子參加，一位單親媽媽帶4名子女參加，享受難得的全家圍爐。

中英獅子會歷屆會長秉持著社會公益及服務傳承精神，從民國95年開始，每年主動與北台中家扶中心洽談合力辦理圍爐活動，今年邁入第20屆，累積嘉惠近千戶弱勢家庭，今天安排餐敘、送伴手禮，也安排兒童健檢及視力保健宣導，引導受服務家庭提升生活教育與照顧身心健康的觀念。

今天到場一位女童來自單親家庭，母親一人獨自撫養4名小孩，母親忙於工作，全家要一起參與活動和用餐的機會不多，今天寒冬送暖圍爐活動，讓全家難得一起參加，提早感受過年氣氛。