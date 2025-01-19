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中英獅子會歲末圍爐送暖傳愛20年 單親家庭享受溫馨餐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中英獅子會每年農曆新年前夕舉辦溫馨的圍爐送暖活動，今天在沙鹿竹林婚宴會館舉圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶182名親子參加。圖／北台中家扶中心提供
中英獅子會每年農曆新年前夕舉辦溫馨的圍爐送暖活動，今天在沙鹿竹林婚宴會館舉圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶182名親子參加。圖／北台中家扶中心提供

中英獅子會為傳遞年節溫暖與愛心，每年農曆新年前夕舉辦溫馨的圍爐送暖活動，今天在台中沙鹿竹林婚宴會館舉辦圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶182名親子參加，一位單親媽媽帶4名子女參加，享受難得的全家圍爐。

中英獅子會歷屆會長秉持著社會公益及服務傳承精神，從民國95年開始，每年主動與北台中家扶中心洽談合力辦理圍爐活動，今年邁入第20屆，累積嘉惠近千戶弱勢家庭，今天安排餐敘、送伴手禮，也安排兒童健檢及視力保健宣導，引導受服務家庭提升生活教育與照顧身心健康的觀念。

今天到場一位女童來自單親家庭，母親一人獨自撫養4名小孩，母親忙於工作，全家要一起參與活動和用餐的機會不多，今天寒冬送暖圍爐活動，讓全家難得一起參加，提早感受過年氣氛。

北台中家扶中心彭麗真主任表示，中英獅子會的善舉已經持續20年，長期造福家扶中心的受助家庭，後疫情世代弱勢家庭面臨更多生活上的困境，家扶中心積極協助這些家庭度過難關並培力兒童和家庭的各項能力，也需要外界各社會資源一起共襄盛舉，共同幫助家庭經濟自立。

中英獅子會每年農曆新年前夕舉辦溫馨的圍爐送暖活動，今天在沙鹿竹林婚宴會館舉圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶182名親子參加。圖／北台中家扶中心提供
中英獅子會每年農曆新年前夕舉辦溫馨的圍爐送暖活動，今天在沙鹿竹林婚宴會館舉圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶182名親子參加。圖／北台中家扶中心提供

家扶中心 母親 獅子會

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