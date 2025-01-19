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台中清水「迎春好菜頭」活動 3000人擠滿蘿蔔田

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠與海線社團今天在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。圖／中市議員楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠與海線社團今天在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。圖／中市議員楊典忠服務處提供

台中市議員楊典忠今天和海線社團在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」，吸引3000人攜家帶眷參加，楊典忠說，本來預計3、500人的活動，沒想到農田頓時擠滿採收人潮，立委何欣純、蔡其昌服務處主任、楊典忠女兒楊婷安也到場與大家一起拔蘿蔔。

楊典忠表示，這次利用稻作收成後的農閒期間種植蘿蔔，剛好在農曆年前可以採收，舉辦活動邀請鄉親同樂，讓親子體驗農民採收農作的辛苦過程，促進現代人對農業的認同度與參與感。

今天活動有摸彩活動，現場設置食農教育專區，介紹作物特性、環境生態到食材烹煮處理，何欣純表示，親子拔菜頭是學習食農教育的最佳場域，過年拔菜頭，全年好彩頭。

台中市議員楊典忠與海線社團今天在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。圖／中市議員楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠與海線社團今天在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。圖／中市議員楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠與海線社團今天在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。圖／中市議員楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠與海線社團今天在清水區清海國中旁農地，舉辦「2025迎春好菜頭親子拔蘿蔔體驗活動」。圖／中市議員楊典忠服務處提供

何欣純 親子 食農教育

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