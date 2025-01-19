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影／南投草屯準鎮長簡賜勝謝票 談2026兩大期許

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝昨晚勝選，今謝票。他期許做出成績爭取連任，並讓縣長許淑華2026連任之路更順遂。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝昨晚勝選，今謝票。他期許做出成績爭取連任，並讓縣長許淑華2026連任之路更順遂。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選落幕，國民黨簡賜勝勝選，今展開謝票。他再次感謝草屯鎮民對他的認同，讓他衝出最高票；並提到，昨晚勝選後，反而沒睡好，想著要如何打造草屯，做出成績爭取鄉親支持連任，並讓縣長許淑華2026連任之路更順遂。

簡賜勝今上午9時許，由黨內縣議員李洲忠、唐曉棻及競選團隊陪同展開謝票行程，今天將以車隊掃遍全鎮，就算車掃時天空飄著雨，且氣溫有些冷，簡賜勝夫妻倆等人仍穿上輕便雨衣，沿途與鄉親熱情揮手，感謝鎮民支持。

簡賜勝出發前再次感謝草屯鎮民對他的認同，讓他衝出最高票，他重申，鎮民在這次補選都為他站了出來，證明他在這次補選受到委屈，也打破對手先前對他那些抹黑、造謠和謊話，讓他非常感謝草屯鄉親對他的信任、愛護及支持。

他也提到，昨晚勝選後向他道賀的人很多，他也相當忙碌，雖然很累，但要睡，反而睡不好，因此他的經營者性格，面對新的壓力和責任，他腦袋就會一直想到草屯的未來，想著要如何打造草屯，讓自己當一個讓鎮民有感、不一樣的鎮長。

簡賜勝坦言，這屆任期剩不到1年10個月，他要好好打造草屯讓鎮民有感，但也需要縣府和縣長許淑華支持來推動改變，做出成績爭取鄉親支持，除了讓他2026能連任，更要讓縣長2026連任之路能夠更順遂，也將為國民黨全力輔選。

另，民進黨候選人蔡銘軒雖敗選，今同樣也以車隊向鎮民謝票，而他及其競選團隊謝票行程分為上、下午兩場，預計今天要掃完全鎮，他後續則將回歸縣議員職務，繼續為地方爭取建設，也會全力為鄉親服務。

南投草屯鎮長補選勝選人國民黨簡賜勝偕妻今展開車掃謝票，就算天空飄雨仍穿上輕便雨衣，沿途感謝鄉親支持。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選勝選人國民黨簡賜勝偕妻今展開車掃謝票，就算天空飄雨仍穿上輕便雨衣，沿途感謝鄉親支持。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選勝選人國民黨簡賜勝偕妻今展開車掃謝票，就算天空飄雨仍穿上輕便雨衣，沿途感謝鄉親支持。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選勝選人國民黨簡賜勝偕妻今展開車掃謝票，就算天空飄雨仍穿上輕便雨衣，沿途感謝鄉親支持。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選勝選人國民黨簡賜勝偕妻今展開車掃謝票，就算天空飄雨仍穿上輕便雨衣，沿途感謝鄉親支持。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選勝選人國民黨簡賜勝偕妻今展開車掃謝票，就算天空飄雨仍穿上輕便雨衣，沿途感謝鄉親支持。記者賴香珊／攝影

簡賜勝 補選 謝票

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