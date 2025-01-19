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氣炸！年貨大街買到過期1年糖果 中市府：重罰業者

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處昨稽查天津商圈年貨大街販售散裝糖果的攤商，當場查扣5.14公斤過期糖。圖／台中市食安處提供
台中市食安處昨稽查天津商圈年貨大街販售散裝糖果的攤商，當場查扣5.14公斤過期糖。圖／台中市食安處提供

一名女大生17日到台中天津商圈年貨大街，購買秤重散裝糖果，竟買到過期糖，氣炸投訴。台中市食安處當場查扣5.14公斤逾期糖果，將在約談業者後，依食安法重罰。

這名女大生到糖果攤買了一小袋250元糖果，回家才發現有4顆糖過期，其中2顆蘋果糖，有效期限是2024年2月20日，過期近一年，另2顆優格糖過期10天，氣炸投訴。

攤主稱，沒檢查到啦，抱歉啦。商圈表示，可能攤主沒檢查好，民眾如果買到過期品，可拿到服務台更換，也已經要求業者下架商品。

食安處說明，針對女大生反映在天津路年貨大街購買到過期散裝糖果情事，食安處昨獲報後，立即派員稽查；現場查獲業者陳列販售糖果逾有效日期，共計5.14公斤，已全部查扣外，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，依違反食安法重罰。

食安處表示，為保障消費者權益，將持續年貨大街稽查，也責成管理委員會加強攤商管理及宣導。呼籲業者，販售產品應注意保存期限並依規標示，如為散裝食品應標示品名及原產地（國），以利民眾選購辨識。

台中市食安處昨稽查天津商圈年貨大街販售散裝糖果的攤商，當場查扣5.14公斤過期糖。圖／台中市食安處提供
台中市食安處昨稽查天津商圈年貨大街販售散裝糖果的攤商，當場查扣5.14公斤過期糖。圖／台中市食安處提供

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