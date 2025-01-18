越南春聯、廣西繡球燈籠… 彰化火車站多元的年味

農曆春節快到了，越南僑裔高階人才在台總會（OVIAT）今天邀請台灣新移民發展與交流協會、移民署彰化服務站等單位，在彰化火車站擺設攤位，分享越南春聯、網印，以及廣西的繡球紅包燈籠製作，洋溢著不同地域的年味，吸引過往旅客的目光。

台灣新移民發展與交流協會梁金妮執行長說，不只中國人過春節，許多東南亞國家包括印尼、越南、馬來西亞等，甚至南美蘇利南、非洲的模里西斯，農曆新年也都是法定假期，也有不同的民俗活動。

致力於推動文化交流與融合的越南僑裔高階人才在台總會（OVIAT），為迎接春節來到，今天邀請台灣新移民發展與交流協會、移民署彰化服務站、彰化縣新住民家庭服務中心、新南鄉商行等單位，在彰化火車站舉辦「文化共融迎新春：書法藝術與紅包祝福活動」。

活動共有三個攤位供民眾體驗，分享越南僑裔高階人才在台總會理事長范氏伶和阮芳誼老師以書法寫越南春聯和製作越南網印，台灣新移民發展與交流協會梁金妮執行長現場教學廣西的繡球紅包燈籠製作，讓過往台灣旅客體驗不同的年味。

范氏伶說，台灣擁有多元文化，藉由這項活動，民眾可認識不同國家同一節日不同的習俗，透過親手製作紅包袋與寫越南現代書法、廣西的繡球紅包燈籠製作、越南過年點心體驗等，搭起多元文化溝通的橋梁，以及與多元文化推廣活動的新面貌。