東彰道路北段通 全線春節前開放

彰化縣東彰道路北段新闢工程昨天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美表示，東彰道路北、中、南延段三段總長28.2公里，共斥資88億元，全段將在1月24日農曆年前全線通車，讓彰化縣整體交通路網大幅提升，可實現中彰投雲30分鐘生活圈目標。

東彰道路北段行經花壇、大村、員林，起於花壇鄉台74甲線，終點銜接員林市台76線林厝交流道，道路全長約10.4公里，原核定總經費約37.6億元，中央補助約18.9億元，縣府配合約18.7億元。

王惠美說，縣府在施工過程中，傾聽地方民意，為了解決花壇溪埔路及員林崙雅巷一帶長年淹水問題，及一併改善年久失修橫交道路等，自籌款再增加了3億元，縣府共斥資21.7億元，總建設經費達40.6億元。

東彰道路北段昨天下午4時後通車路段，是從大村鄉的中正東路一直到台76線林厝交流道，而1月24日過年前，花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路通車，東彰主幹道將全線通車。

王惠美表示，東彰道路是全縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，施工過程歷經疫情期間、物價上漲挑戰，在兼顧施工品質前提下，終於通車。通車後，可連接台74甲線、台76線及台3線，往北可銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道。