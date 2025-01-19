快訊

新建築霸占景觀權 龍山寺背後長出高樓、景觀宅獨享觀音山夕照

114學測第2天／國、英主科登場 考前5大注意事項一次看

法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統被押

聽新聞
0:00 / 0:00

東彰道路北段通 全線春節前開放

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣長王惠美（前左四）昨天上午主持東彰道路北段工程通車典禮，下午4點正式通車。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（前左四）昨天上午主持東彰道路北段工程通車典禮，下午4點正式通車。記者林宛諭／攝影

彰化縣東彰道路北段新闢工程昨天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美表示，東彰道路北、中、南延段三段總長28.2公里，共斥資88億元，全段將在1月24日農曆年前全線通車，讓彰化縣整體交通路網大幅提升，可實現中彰投雲30分鐘生活圈目標。

東彰道路北段行經花壇、大村、員林，起於花壇鄉台74甲線，終點銜接員林市台76線林厝交流道，道路全長約10.4公里，原核定總經費約37.6億元，中央補助約18.9億元，縣府配合約18.7億元。

王惠美說，縣府在施工過程中，傾聽地方民意，為了解決花壇溪埔路及員林崙雅巷一帶長年淹水問題，及一併改善年久失修橫交道路等，自籌款再增加了3億元，縣府共斥資21.7億元，總建設經費達40.6億元。

東彰道路北段昨天下午4時後通車路段，是從大村鄉的中正東路一直到台76線林厝交流道，而1月24日過年前，花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路通車，東彰主幹道將全線通車。

王惠美表示，東彰道路是全縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，施工過程歷經疫情期間、物價上漲挑戰，在兼顧施工品質前提下，終於通車。通車後，可連接台74甲線、台76線及台3線，往北可銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道。

員林 王惠美

延伸閱讀

9年前遭祝融之災 彰化縣在福安宮慶祝消防節有特別意義

東彰道路北段部分路段通車 1/24主線全線開通

影／彰化東彰道路北段今天通車 實現中部30分鐘生活圈目標

彰化GO購抽出百萬油車名車 幸運兒加油消費600元中獎

相關新聞

南投草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝大贏

草屯鎮長補選結果揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2108票，更創下50.68%的高投票率。綠營把補選與「大罷免」掛...

觀察站／綠拚大罷免 反讓非綠陣營集結

草屯鎮長補選在綠營喊出「大罷免」後，小鎮選舉沾染政治味兒。地方人士對國民黨簡賜勝獲勝不意外，但民進黨蔡銘軒大輸1.2萬多...

東彰道路北段通 全線春節前開放

彰化縣東彰道路北段新闢工程昨天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美表示，東彰道路北、中、南延段三段總長28.2公里，共斥資88億...

被指海線社宅不足 台中市府：積極興建

台中梧棲地區近年人口越來越多，房價更一路飆漲，市議員痛批社宅供應不足，候補時間過長，年輕人與弱勢家庭無法安居台中。市府住...

廣角鏡／拔啊拔蘿蔔

南投市營南里二期稻作收割後，南投市公所和農民合作在營盤路農田種植蘿蔔，昨天開放讓民眾採摘，孩子們由家長陪伴，親手拔起一根...

越南春聯、廣西繡球燈籠… 彰化火車站多元的年味

農曆春節快到了，越南僑裔高階人才在台總會（OVIAT）今天邀請台灣新移民發展與交流協會、移民署彰化服務站等單位，在彰化火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。