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被指海線社宅不足 台中市府：積極興建

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中市目前自建及民間回饋社宅已衝破1萬戶，達到1萬231戶，後續持續規畫全市社會住宅需求。圖／台中市住宅處提供
台中市目前自建及民間回饋社宅已衝破1萬戶，達到1萬231戶，後續持續規畫全市社會住宅需求。圖／台中市住宅處提供

台中梧棲地區近年人口越來越多，房價更一路飆漲，市議員痛批社宅供應不足，候補時間過長，年輕人與弱勢家庭無法安居台中。市府住宅處表示，市府與中央積極興建社宅，以因應海線地區人口成長及產業發展帶來的居住需求。

市議員楊典忠指出，梧棲三民好宅是台中市繼豐原安康段後，台中市的第7處社會住宅，3年前完工後，附近鄰近捷運藍線與三井OUTLET PARK，是兼具完善生活機能及交通便利的好宅，但總戶數僅300戶，等待案件卻高達800多件。

楊典忠強調，梧棲三民社會住宅用地規畫需求評估過於保守，以致社會住宅用地僅開闢一半，要求市府與中央研商解決台中市社會住宅不足問題，照顧更多年輕人與弱勢家庭安居台中。

台中市住宅處說，社會住宅空房釋出後，行政作業含環境整理復原、通知候補簽約等，至候補實際入住需要時間銜接，目前梧棲三民好宅候補人數為833件，平均每戶候補2.7人，優於全市平均6.79人，顯示海線地區的社宅實際需求，相對其他區較為緩和。

住宅處表示，中央已將清水區銀聯段、海濱段及沙鹿區榜文段三處基地，納入社宅儲備用地，預計可新增1134戶，加上梧棲三民好宅的300戶，海線地區社宅總供應量將達到1434戶，未來可因應海線地區人口成長及產業發展帶來的居住需求。

住宅處並表示，目前梧棲三民好宅入住率為91.3%，低於全市平均94.3%，且申請當時中籤率高達40.7%，大幅超出全市平均率17.3%，說明海線地區社宅供需壓力，並不如其他區域緊繃。

梧棲 海線地區 社宅

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