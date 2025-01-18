融合自然元素！台中烏日榮泉公園變身 新增原木彈跳床、鳥巢鞦韆

台中市推動美樂地計畫，烏日區榮泉公園以「自然遊戲場」優化、變身，九芎樹棚環繞遊戲場域，新增以原木打造彈跳床、土堤式滑梯、鳥巢鞦韆等8組遊具，搭配香草植物、原石遊戲路徑，今開放使用。

建設局長陳大田表示，台中市政府積極推動美樂地計畫，市長盧秀燕上任迄今已新建、改善超過200座共融公園；烏日區榮泉公園占地約1.7公頃，優化兒童遊戲場1500平方公尺，投入工程經費計1315萬元。

榮泉公園以九芎樹棚環繞整個遊戲場域，遊戲動線搭配無障礙環境，因應氣候變遷的挑戰，特別保留既有喬木，新植九芎樹棚，為遊戲區域提供遮陽和舒適的休憩空間，讓親子能在玩樂之餘，享受大自然的擁抱。

園區設施以原木打造遊具，搭配香草植物，讓孩童在玩樂中貼近自然，其中一條遊戲路徑由原石打造，串連遊戲場區域及景觀，讓親子漫步其中，享受親近土地的溫度。

陳大田說，為提升榮泉公園服務機能，特別以自然元素與多元遊具融合，新增彈跳床、土堤式滑梯、鳥巢鞦韆、多元攀爬遊具組、玩桌台、挖土機、蹺蹺板及天秤遊戲等8組遊具。

其中，攀爬設施可訓練孩童的上肢力量與肢體協調能力，激發孩童的思考能力，鋪面以水泥刷毛、細礫石與無縫彈性地墊搭配，提供輪椅族與健康手足共同享受遊戲樂趣，共融設計讓不同能力的孩童都能夠參與互動，且讓親子在親近自然中探索與玩樂。