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觀察站／綠拚大罷免 反讓非綠陣營集結

聯合報／ 本報記者江良誠賴香珊
草屯鎮長補選，簡賜勝（中）大勝對手1萬2千多票，和縣長許淑華（右）、立委馬文君（左）手拉手高喊「凍蒜」。記者江良誠／攝影
草屯鎮長補選，簡賜勝（中）大勝對手1萬2千多票，和縣長許淑華（右）、立委馬文君（左）手拉手高喊「凍蒜」。記者江良誠／攝影

草屯鎮長補選在綠營喊出「大罷免」後，小鎮選舉沾染政治味兒。地方人士對國民黨簡賜勝獲勝不意外，但民進黨蔡銘軒大輸1.2萬多票，則在意料之外；民進黨揮舞「大罷免」旗幟，催票不成，反而讓非綠陣營集結，值得民進黨深思。

草屯鎮人口逼近10萬人，藍綠都有執政經驗，在藍大於綠的南投縣政治版圖中，草屯的藍綠比平分秋色。民進黨籍前鎮長洪國浩執政獲好評，綠營原定調新舊傳承，靠洪的昔日政績「牽成」蔡銘軒，為2026基層選舉打贏前哨戰。

不過，國民黨在縣長許淑華操盤下，邀請無黨籍前議員簡賜勝重披藍袍，簡基層實力強，這步棋讓綠營備感壓力，為求勝選，民進黨改打政治牌，綠委、名嘴、政壇大咖輪番輔選，尤其萬年總召柯建銘喊出「雙罷」，小鎮補選成為拚大罷免的舞台。

不論綠委沈伯洋的「反攻號角從草屯開始」，或者政委陳時中的「2月1日起大罷免」，民進黨激情四射，大罷免在草屯補選掀起話題，卻讓選戰變調。

民進黨追殺簡賜勝的家族企業未利益迴避，或追究簡家違建，卻忘了蔡銘軒在2024立委選舉時，住宅也被揭發違建；更何況簡賜勝在過去縣長、總統選舉中，支持的正是民進黨籍自家人，打得越凶反彈越大，讓這次補選衝出破5成投票率，也讓簡賜勝大勝對手。

藍營勝選許淑華功不可沒，她號召無黨籍實力派回歸，帶動藍、白、無黨合作，草屯鎮長模式也將複製到2026竹山鎮長選舉。

2024立委選舉 柯建銘 民進黨 沈伯洋 洪國浩 簡賜勝 罷免 蔡銘軒 許淑華 陳時中

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