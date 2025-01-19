南投草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝大贏

草屯鎮長補選結果揭曉，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1萬2108票，更創下50.68%的高投票率。綠營把補選與「大罷免」掛勾，簡賜勝表示，草屯鄉親用選票，打臉大罷免，更對選舉抹黑說不。蔡銘軒僅說，個人努力不夠。

南投縣長許淑華說，對手陣營以大罷免、負面選舉為選戰主軸，民進黨中央把補選視為大罷免前哨戰，開票結果可以給民進黨啟發，讓地方選舉回歸地方。

根據南投縣選委會公告，簡賜勝獲得2萬6505票、蔡銘軒1萬4397票；2011年草屯鎮長補選時，民進黨洪國浩勝出，當時投票率超過4成5，昨天投票率破5成，也超出藍綠預期。

這場補選是2025年首場選舉，藍綠都想贏。民進黨立委沈伯洋助選時，批評藍白毀憲亂政，反攻號角要從草屯開始。政務委員陳時中助選時，更喊出「2月1日起就要大罷免」，讓台灣撥亂反正。相關言論讓補選充滿政治味。

昨天下午4時開票後，簡賜勝一路領先，開票才45分鐘，簡領先對手8千多票，簡賜勝現身競選總部，支持者興奮喊著「鎮長好」，昨下午5時簡賜勝在縣長許淑華陪同，上台宣布當選，簡賜勝抱著妻子，眼眶泛紅。

簡賜勝說，他預估會贏8千票，沒想到大勝1萬2千多票，自己都想不到，感謝鄉親支持，用選票對抹黑、奧步說不。

簡強調，他先前縣長、總統選舉支持民進黨蔡培慧、蔡英文，卻遭無情打擊；他沒有支持許淑華，但許邀他恢復黨籍，讓他很感謝，選舉期間父親、妻兒都遭牽連，讓他難以接受；他會全力為草屯打拚，當個清廉的鎮長，選舉補助款全數捐給草屯鎮公所食物銀行。

蔡銘軒支持者昨聚集總部，開票一路落後，會場很安靜，蔡下午5時10分現身，感謝支持者力挺，尊重草屯鎮民的選擇，他個人努力不夠，將更用心為草屯打拚。

地方政壇分析，綠營把補選掛勾「大罷免」，讓選戰加溫，但政治操作讓鎮民感到不尊重，加上綠營追殺簡賜勝，反而讓非綠選民衝高投票率，用選票給民進黨「有感的」教訓。