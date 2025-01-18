立院藍白聯手刪總預算 台中公民團體：罷免藍委連署收件倍增

藍白立委聯手在立法院會中大刪中央總預算，台中市罷免團體今天表示，罷免國民黨立委連署書收件數比過去單日成長2、3倍，春節連假也將持續設攤收件，期能衝高收件份數。

台中3個公民團體展開罷免市區3名國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋連署行動，命名為「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」，下午在勤美綠園道設攤收件，不分轄區都收取，短短3小時收件量就比過去單日成長2、3倍。

在藍白立委聯手大刪中央總預算效應下，罷團志工發現，前來連署罷免提議書的民眾大幅增加，還有投給國民黨的民眾也因無法接受「藍委共黨化」而前來連署，比起上週六單一選區同一時數收件400、500份，今天就增加到800份。

罷免志工指出，藍委刪預算的行為令很多年輕人氣憤，認為未來生活將受影響，例如大港開唱、老農津貼、育兒津貼、新青安補助等措施都會被影響，也因此，這兩天連署收件大增，還有年輕人帶著家族20多份連署書前來交件。

為了衝高連署目標，罷團表示，原本希望達到各1萬份，現在希望提高到1萬5000份，以達到第2階段的連署門檻，在春節連假期間，志工也將出動，分別在豐樂公園、捷運水安宮站、台中火車站、南屯運動中心、建國市場、新光三越中港店旁等地點收取連署書。

對於罷免團體的連署行動，黃健豪日前針對罷免議題回應表示，每個人都有各自不同政治立場，都只能尊重，不管怎樣，在立委職位上，該做的事情就把它做好，有反對聲音，會聆聽也尊重，不影響問政進度與節奏。

廖偉翔日前也指出，面對罷免團體的嚴格檢驗，會虛心接受指教，但更加堅信，這些努力終將獲得大家的肯定，鄉親的眼睛是雪亮的，真實的改變或成效，會讓大家看見。