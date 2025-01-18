南投草屯補選…綠營破紀錄慘敗 醫點出政治現實

南投草屯鎮長今補選，國民黨簡賜勝大贏民進黨蔡銘軒1.2萬票。醫師、時事評論家沈政男更點出，簡的得票率近6成5，破了草屯選舉史上的藍綠比數紀錄，甚至還高出許多，直言選票已告訴綠營什麼叫政治現實，痛批別把選民當成傻瓜。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，今辦理補選且結果出爐；根據南投縣選舉委員會公告，此次補選選舉人數8萬1283人，簡賜勝獲得2萬6505票、蔡銘軒1萬4397票，簡大贏蔡1萬2108票，更創下50.68%投票率，均超出藍綠預期。

南投縣醫師沈政男指出，此次補選雖非大事，卻是賴清德當總統以來，第一次藍綠選票對決，結果，國民黨候選人得票率近6成5，破了草屯選舉史上的藍綠比數紀錄。比前幾次鎮長、立委、縣長及總統選舉，藍綠在草屯的比例，高出許多。

而從此次補選結果，不難看出，基層早已厭倦了藍綠惡鬥，大家就只是想要平靜平安過日子，你們在那邊吵吵鬧鬧，爭權奪利，最終「選票，就是會告訴你，什麼叫政治現實。」

他痛批，綠營先前喊出「『二月一日開始大罷免』，亂七八糟！」政治口號大家都會喊，但選票與鈔票，不是用喊的就會有。綠營找一堆政治團購網紅幫忙掃街助選，卻完全不了解草屯，以為口號喊一喊，大家就會聽話了，把選民當成傻瓜嘛。

沈政男表示，民進黨絕對不會想到，今晚開出來的票數比例，會是如此；他也點出，此次藍營在補選勝出，有一大部份可能得歸功於許淑華縣長的施政滿意度。大讚她看起來頗有兩下子，前途未可限量。