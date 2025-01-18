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影／草屯勝選形同打贏2026前哨戰 縣長許淑華這麼說

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
簡賜勝大勝對手1萬2千多票，和縣長許淑華、立委馬文君手拉手高喊「凍蒜」。記者江良誠／攝影
簡賜勝大勝對手1萬2千多票，和縣長許淑華、立委馬文君手拉手高喊「凍蒜」。記者江良誠／攝影

南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝大勝，形同2026年縣市長選舉前哨戰。南投縣長許淑華說，現在稱為縣長前哨戰還言之過早，不過她對自己的準備很有信心，從補選可以看出選民希望選出對地方有最好規畫的人選，只會負面選舉已不被選民接受。

許淑華說，這次草屯補選是簡賜勝一路走來靠自己在地經營與努力，以及政見或得選民肯定。反觀對手陣營，打反罷免主軸和抹黑負面選舉，已慢慢不被選民所接受。民進黨從中央將鎮長補選視為反罷免的第一戰、前哨戰，簡賜勝得票數這麼高，應該給民進黨啟發，地方選舉應該回歸地方。

許淑華表示，她會配合簡賜勝，把草屯鎮政做好，也提醒民進黨，選舉應該把主軸放在提出更多福國利民政策，拉高到全國立委罷免，實際上是失敗的例子，她恭喜草屯鎮民選出一位好鎮長，大家一起為草屯打拚。

國民黨候選人簡賜勝觀看開票心情緊張，南投縣長許淑華看好選情，相當開心。記者江良誠／攝影
國民黨候選人簡賜勝觀看開票心情緊張，南投縣長許淑華看好選情，相當開心。記者江良誠／攝影
草屯鎮長補選簡賜勝大勝，選戰期間簡和家人飽受攻擊，簡賜勝緊緊攬住難過落淚的妻子陳麗華。記者江良誠／攝影
草屯鎮長補選簡賜勝大勝，選戰期間簡和家人飽受攻擊，簡賜勝緊緊攬住難過落淚的妻子陳麗華。記者江良誠／攝影

簡賜勝

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