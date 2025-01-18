影／草屯勝選形同打贏2026前哨戰 縣長許淑華這麼說

南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝大勝，形同2026年縣市長選舉前哨戰。南投縣長許淑華說，現在稱為縣長前哨戰還言之過早，不過她對自己的準備很有信心，從補選可以看出選民希望選出對地方有最好規畫的人選，只會負面選舉已不被選民接受。

許淑華說，這次草屯補選是簡賜勝一路走來靠自己在地經營與努力，以及政見或得選民肯定。反觀對手陣營，打反罷免主軸和抹黑負面選舉，已慢慢不被選民所接受。民進黨從中央將鎮長補選視為反罷免的第一戰、前哨戰，簡賜勝得票數這麼高，應該給民進黨啟發，地方選舉應該回歸地方。