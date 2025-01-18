影／草屯勝選形同打贏2026前哨戰 縣長許淑華這麼說
南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝大勝，形同2026年縣市長選舉前哨戰。南投縣長許淑華說，現在稱為縣長前哨戰還言之過早，不過她對自己的準備很有信心，從補選可以看出選民希望選出對地方有最好規畫的人選，只會負面選舉已不被選民接受。
許淑華說，這次草屯補選是簡賜勝一路走來靠自己在地經營與努力，以及政見或得選民肯定。反觀對手陣營，打反罷免主軸和抹黑負面選舉，已慢慢不被選民所接受。民進黨從中央將鎮長補選視為反罷免的第一戰、前哨戰，簡賜勝得票數這麼高，應該給民進黨啟發，地方選舉應該回歸地方。
許淑華表示，她會配合簡賜勝，把草屯鎮政做好，也提醒民進黨，選舉應該把主軸放在提出更多福國利民政策，拉高到全國立委罷免，實際上是失敗的例子，她恭喜草屯鎮民選出一位好鎮長，大家一起為草屯打拚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言