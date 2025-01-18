9年前遭祝融之災 彰化縣在福安宮慶祝消防節有特別意義

彰化縣伸港福安宮9年前遭祝融之災，最近完成重建及入火安座儀式，彰化縣消防局今天在福安宮舉辦119慶祝活動顯得特別有意義。由縣長王惠美率領眾消防幹部及地方仕紳進行祈福儀式外，並表揚189名績優消防、義消等有功人員。

王惠美表示，「工欲善其事，必先利其器」，縣府從2019至2024年間，編列約3億8千萬元充實消防車輛及汰換救災裝備器材，並添購無線電中繼台、電動車搶救設備、救災機器人及即時影像傳輸系統外，還率全國之先，開發「AI精準消防平台」，用AI人工智慧結合地方監視系統，協助指揮中心掌握災害風險，大幅提升緊急事件應變能力，透過防災教育日、千人聯手CPR系列活動，串連全縣防災、救護，將消防觀念融入生活。

王惠美說，彰化縣也率全國之先，完成外勤消防同仁勤二休二制度，讓消防同仁都能在工作後獲得充分休息，並補助40歲以下消防同仁每3年1次健檢3500元、40歲以上每2年1次健檢6000元，維護同仁身心健康。

王惠美說，在消防局專業救護人員的努力下，2024年全縣到院前心肺功能停止患者1964人中，有349人急救成功，成功率達32.8%，比去年的28.4%有顯著提升，並已有54人康復出院；住宅用火災警報器安裝率高達99.97%，2024年已有13件成功示警避免重大損失的案例，充分展現各界捐助與消防努力的成果。

彰化縣義消總隊長黃錢明表示，近年少子化問題越來越嚴重，各義消分隊的年齡都往上拉，呼籲大家號召有志消防的年輕人投入消防工作，消防局每年舉辦青年的鳳凰小金雞獎並選拔5位年輕菁英，10年後就有50位消防菁英，投入全縣的義消工作。