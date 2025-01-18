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9年前遭祝融之災 彰化縣在福安宮慶祝消防節有特別意義

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局慶祝119消防節，今天選在9年前遭祝融之禍的伸港福安宮舉辦，顯得格外有意義，並由縣長王惠美帶領向神明上香祈福。圖／彰化縣政府提供
彰化縣消防局慶祝119消防節，今天選在9年前遭祝融之禍的伸港福安宮舉辦，顯得格外有意義，並由縣長王惠美帶領向神明上香祈福。圖／彰化縣政府提供

彰化縣伸港福安宮9年前遭祝融之災，最近完成重建及入火安座儀式，彰化縣消防局今天在福安宮舉辦119慶祝活動顯得特別有意義。由縣長王惠美率領眾消防幹部及地方仕紳進行祈福儀式外，並表揚189名績優消防、義消等有功人員。

王惠美表示，「工欲善其事，必先利其器」，縣府從2019至2024年間，編列約3億8千萬元充實消防車輛及汰換救災裝備器材，並添購無線電中繼台、電動車搶救設備、救災機器人及即時影像傳輸系統外，還率全國之先，開發「AI精準消防平台」，用AI人工智慧結合地方監視系統，協助指揮中心掌握災害風險，大幅提升緊急事件應變能力，透過防災教育日、千人聯手CPR系列活動，串連全縣防災、救護，將消防觀念融入生活。

王惠美說，彰化縣也率全國之先，完成外勤消防同仁勤二休二制度，讓消防同仁都能在工作後獲得充分休息，並補助40歲以下消防同仁每3年1次健檢3500元、40歲以上每2年1次健檢6000元，維護同仁身心健康。

王惠美說，在消防局專業救護人員的努力下，2024年全縣到院前心肺功能停止患者1964人中，有349人急救成功，成功率達32.8%，比去年的28.4%有顯著提升，並已有54人康復出院；住宅用火災警報器安裝率高達99.97%，2024年已有13件成功示警避免重大損失的案例，充分展現各界捐助與消防努力的成果。

彰化縣義消總隊長黃錢明表示，近年少子化問題越來越嚴重，各義消分隊的年齡都往上拉，呼籲大家號召有志消防的年輕人投入消防工作，消防局每年舉辦青年的鳳凰小金雞獎並選拔5位年輕菁英，10年後就有50位消防菁英，投入全縣的義消工作。

榮獲全國鳳凰獎義消楷模的溪湖義消分隊長楊永財表示，他從1990年加入義消的大家庭，在長達34年的服務期間，從隊員、小隊長、幹部一路晉升到分隊長，這些年感謝弟兄們盡心盡力幫忙打火、互相支援，在地方善心人士大力贊助救護車、防護衣、口罩等防護設備，提升整體救災設備，未來會持續在消防這條路持續努力打拚與學習，提供更多的服務回饋社會。

彰化縣消防局慶祝119消防節，縣長王惠美頒獎給榮獲全國鳳凰獎義消楷模的溪湖義消分隊長楊永財。圖／彰化縣政府提供
彰化縣消防局慶祝119消防節，縣長王惠美頒獎給榮獲全國鳳凰獎義消楷模的溪湖義消分隊長楊永財。圖／彰化縣政府提供
彰化縣消防局慶祝119消防節，今天選在9年前遭祝融之禍的伸港福安宮舉辦，顯得格外有意義。圖／彰化縣政府提供
彰化縣消防局慶祝119消防節，今天選在9年前遭祝融之禍的伸港福安宮舉辦，顯得格外有意義。圖／彰化縣政府提供

成功 王惠美

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