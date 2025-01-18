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台商捐地護百年老榕樹 彰化順澤宮再添一佳話

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台商陳忠井（右二)捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮命名為「澤世容園」，讓鄉親又多一處休閒綠地。記者林宛諭／攝影
台商陳忠井（右二)捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮命名為「澤世容園」，讓鄉親又多一處休閒綠地。記者林宛諭／攝影

彰化縣埔鹽鄉順澤宮因冠軍帽聲名遠播，台商陳忠井今天捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮將此綠地命名為「澤世容園」，陳忠井說，因父母在他7歲就到北部做生意，他是隔代教養，小時還會爬上大樹偷掉眼淚想媽媽，埔鹽有他深刻回憶，除了希望捐地回饋家鄉，也盼在神明護佑下，老榕樹能繼續在原地陪伴大家。

順澤宮今天由主委魏信顧、捐贈人陳忠井主持「澤世容園」啟用儀式，順澤宮總幹事陳守欽、縣議員劉珊伶、陳玉姬、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等地方人士觀禮。

魏信顧說，陳忠井捐出的土地算是在埔鹽市中心，順澤宮一定會好好利用，做為在地休憩場所，讓大家多一處歇腳的地方，綠地名為「澤世容園」是取自順澤宮的澤，和陳忠井父親陳世的世，「澤世」意謂神人恩澤，永傳後世，而容園則取自園區內有先人親植的百年老榕，更是有容乃大、寬容、豁達之意。

陳忠井說，小時候因父母到北部工作，他留在埔鹽念小學，小時候想媽媽時，就爬到榕樹上坐著掉眼淚，後來他也到北部半工半讀念大學，廿多歲就做印刷起家，後來又做背包、經銷傢俱，在中國、越南都有工廠，但白手起家的過程很辛苦，更能體會應「取之於社會、用之於社會」。

也曾有建商來接洽希望買地，但陳忠井覺得這是祖產，如果能捐給廟方使用，更能造福地方，尤其他對土地上的老榕樹特別有情感，也有建商曾提議可把老榕樹遷移，但他捨不得把老榕「斷手斷腳」移走，因經商長年在國外，更能體會老榕樹一定會希望留在原鄉，而順澤宮神明顯赫，也一定能護佑老榕樹，繼續在原地成為鄉親納涼休息的福地。

順澤宮主祀玄天上帝，2019年挪威三鐵選手伊登意外撿到埔鹽順澤宮的宮帽，戴著帽子參加法國尼斯三鐵錦標賽，拿下冠軍，讓「順澤宮冠軍帽」一夕爆紅，更吸引全國民眾前來朝聖、索取冠軍帽。

魏信顧說，順澤宮因來自各地遊客大增，但周圍也缺乏停車場，陳忠井也捐出土地要做為停車場。而農曆春節即將到來，廟方大年初一開廟門時會送給信徒2025年紀念帽、錢母，大年初一到初五民眾若拿供品來拜拜，也會送錢母，今年限量6千個錢母，送完為止。

台商陳忠井（右)捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮將此綠地命名為「澤世容園」。記者林宛諭／攝影
台商陳忠井（右)捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮將此綠地命名為「澤世容園」。記者林宛諭／攝影
台商陳忠井（左)捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮將此綠地命名為「澤世容園」。記者林宛諭／攝影
台商陳忠井（左)捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮將此綠地命名為「澤世容園」。記者林宛諭／攝影
埔鹽鄉順澤宮主祀玄天上帝，因冠軍帽聲名遠播。記者林宛諭／攝影
埔鹽鄉順澤宮主祀玄天上帝，因冠軍帽聲名遠播。記者林宛諭／攝影

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