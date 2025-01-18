最可憐鄰居！台中鬧區頂樓、地下室養80貓犬 今終破獲

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市動保處人員在北區這棟大樓頂樓，清點名犬數量。圖／中市動保處提供
台中市動保處人員在北區這棟大樓頂樓，清點名犬數量。圖／中市動保處提供

台中市北區郭姓住戶遭控20年來強占大樓頂樓、地下二、三樓養狗，鄰居忍受髒臭，打百通陳情電話無效。今市議員江和樹、陳文政會同動保處等上門，查獲74隻犬、6隻貓，其中有3隻幼犬涉非法繁殖。

動保處說明，今到場查獲郭男飼養犬74隻、貓6隻，現場飲水不潔、籠內糞便堆積，也發現未絕育犬貓，且查獲有3隻幼犬，涉非法繁殖，當場扣留全數犬貓帶回安置，並釐清動物來源，若故意致動物死傷，將函送地檢署；郭男簽不擬續養手續放棄全數犬貓，絕育後公告認養，並將郭男列禁止飼養黑名單。

劉姓大樓主委向江和樹投訴，4樓郭姓住戶強占頂樓、地下二、三樓養狗20年，整棟大樓髒臭，郭男還鎖住頂樓逃生門，打了百通陳情電話沒有下文，鄰居能搬的都搬走了，無法搬走的只能長期忍受。

江和樹今天中午會同陳文政、里長、員警與動保處人員進入大樓，發現環境髒亂、狗籠下的糞便堆積如山。動保處人員當場清點，光是頂樓露天養殖66隻狗，以柴犬最多，還有比利時狼犬、秋田、貴賓、拉布拉多等名犬。

郭男稱，他原只在家裡養兩隻狗，後因朋友不養了送給他，才越養越多，只能利用頂樓養狗，每月光買肉、飼料就要花3萬多元，負擔很大。

曾任寵物商業同業公會理事長的江和樹發現，全場沒有一隻米克斯犬，且狗籠裡不少母狗疑似繁殖場的淘汰狗，懷疑郭男以低價收購繁殖場的淘汰犬，現場還有一區黃金獵犬多是年輕母犬，還有母犬捏奶頭就流出奶水，代表10天內哺乳過，懷疑在此處繁殖。

江和樹取得郭男同意進屋，動保處人員又發現6貓、8狗，其中有2隻幼犬，冰箱裡還有針筒與動物用藥。江和樹當場向住戶解釋，動保處人員並不是不處理，而是依法不具強制力，若住戶拒絕開門，根本無法行政公權力，他建議應修法解決困境。

台中市動保處人員在北區這棟大樓頂樓，清點名犬數量。圖／中市動保處提供
台中市動保處人員在北區這棟大樓頂樓，清點名犬數量。圖／中市動保處提供
台中市動保處人員在北區這棟大樓頂樓，清點名犬數量。圖／中市動保處提供
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住戶 幼犬 頂樓

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