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春安工作1/20登場 台中60里守望相助隊今誓師

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市副市長黃國榮頒贈慰勞金慰勉烏日區九德里守望相助隊辛勞。圖／中市府提供
台中市副市長黃國榮頒贈慰勞金慰勉烏日區九德里守望相助隊辛勞。圖／中市府提供

年關將近，台中市春安工作1月20日登場，60隊、300名里守望相助隊員今在警察局大樓前廣場誓師，展現守護家園的決心。副市長黃國榮在民政局長吳世瑋及警察局副局長林逢泉陪同下校閱、頒贈慰勞金，慰勉隊員辛勞。

民政局說明，年關將近，今年春安工作從1月20日晚間10時起至2月3日深夜12時，請守望隊員們執勤時，請多加注意自身安全，一有突發狀況或可疑分子立即報警，建構警民防範網絡。

黃國榮說，感謝守望相助隊長期提供夜間巡守，並協助市府幫助弱勢、交通協勤、災情查報等，今天藉著里守望相助隊誓師，他代表市府及市民，感謝隊員們經年累月守護鄰里。

黃國榮指出，里守望相助隊員長年無私奉獻，讓台中的治安表現名列前茅，去年底多項民意調查顯示，台中市整體施政滿意度達75.7％，市民居住幸福感達85%，在「2024縣市幸福指數大調查」奪冠，印證盧市長施政6周年有成，適逢歲末，他代表市府感謝城市英雄守護民眾。

黃國榮說明，市長盧秀燕關心里守望相助隊的福利與裝備，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，毗鄰里聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助六都最高；市府也逐年編列預算提供隊員巡邏大衣，或視需求補助汰換巡邏車，讓隊員安心執勤。

民政局指出，台中市目前共有211隊常年里守望相助隊，近1.1萬名巡守隊員，加上春安期間臨時籌組65隊，共同協助維護春節期間鄰里治安。市府優化各項福利政策，近期修正更彈性的夜間執勤時段，以利年輕人加入。

台中市副市長黃國榮頒贈慰勞金慰勉北屯區松和里守望相助隊辛勞。圖／中市府提供
台中市副市長黃國榮頒贈慰勞金慰勉北屯區松和里守望相助隊辛勞。圖／中市府提供

台中市 巡守

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