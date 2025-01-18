迎新春 中市應景手作盆栽組合活動登場

農曆春節將屆，台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「盆栽組合DIY」活動，民進黨立委何欣純與市議員陳雅惠一起動手，還有96歲的阿嬤也表示，看到花很開心，要帶回家擺在客廳。

農曆春節腳步近了，民眾常會在家裡布置盆花應景，但坊間市場1盆花卉、盆栽，動輒要價數千元，台中市水噹噹關懷協會今天在台中市勞工服務中心大禮堂，舉辦「盆栽組合DIY」活動，在專業老師的指導下，民眾可以選擇自己喜歡的花卉，親手製作小型盆栽組合。

平時喜歡插花的前民進黨市議員邱素貞親自指導民眾DIY，吸引上百名民眾報名參加，現場有如花海一般，令人目不暇給。何欣純、陳雅惠也前來祝大家「花漾迎新春、花開富貴、新年快樂。」

邱素貞指出，這次盆栽組合的花材，有象徵喜氣的蝴蝶蘭及報歲蘭、象徵長長久久的常春藤、常被視為健康和長壽象徵的長壽花、擺在家中非常討喜漂亮的香冠柏、象徵步步高陞的金竹子等，搭配花器、蛇年飾物、裝飾炮竹、乾水苔等鋪面材料，就能做出有創意的花藝，而且非常應景與討喜。

何欣純表示，農曆過年將到，看到大家使用簡單的材料，組合1盆福氣又好看的盆栽充滿吉祥喜氣，不僅把家裡布置水噹噹，整個心情也是一路水噹噹直至春節，祝福大家「新年快樂蛇麼都水」。

96歲的陳連娥阿嬤表示，看到花，心情就很開心，尤其她最喜歡蘭花，花朵優美秀麗，花色鮮明，她要帶回家擺在客廳。