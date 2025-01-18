快訊

億萬富翁將出手？全球第一YTR霸氣喊「買TikTok」：我來拯救

預算若遭大幅刪凍 內政部指恐有7.5萬戶難獲房租補貼

黃仁勳「TEAM TAIWAN」午宴 大老們吃什麼？滿桌功夫菜價格出爐

迎新春 中市應景手作盆栽組合活動登場

中央社／ 台中18日電

農曆春節將屆，台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「盆栽組合DIY」活動，民進黨立委何欣純與市議員陳雅惠一起動手，還有96歲的阿嬤也表示，看到花很開心，要帶回家擺在客廳。

農曆春節腳步近了，民眾常會在家裡布置盆花應景，但坊間市場1盆花卉、盆栽，動輒要價數千元，台中市水噹噹關懷協會今天在台中市勞工服務中心大禮堂，舉辦「盆栽組合DIY」活動，在專業老師的指導下，民眾可以選擇自己喜歡的花卉，親手製作小型盆栽組合。

平時喜歡插花的前民進黨市議員邱素貞親自指導民眾DIY，吸引上百名民眾報名參加，現場有如花海一般，令人目不暇給。何欣純、陳雅惠也前來祝大家「花漾迎新春、花開富貴、新年快樂。」

邱素貞指出，這次盆栽組合的花材，有象徵喜氣的蝴蝶蘭及報歲蘭、象徵長長久久的常春藤、常被視為健康和長壽象徵的長壽花、擺在家中非常討喜漂亮的香冠柏、象徵步步高陞的金竹子等，搭配花器、蛇年飾物、裝飾炮竹、乾水苔等鋪面材料，就能做出有創意的花藝，而且非常應景與討喜。

何欣純表示，農曆過年將到，看到大家使用簡單的材料，組合1盆福氣又好看的盆栽充滿吉祥喜氣，不僅把家裡布置水噹噹，整個心情也是一路水噹噹直至春節，祝福大家「新年快樂蛇麼都水」。

96歲的陳連娥阿嬤表示，看到花，心情就很開心，尤其她最喜歡蘭花，花朵優美秀麗，花色鮮明，她要帶回家擺在客廳。

何欣純 台中市 盆栽

延伸閱讀

台中霧峰納入參山國家風景區 草地音樂會登場

影／草屯鎮長補選之夜 立委何欣純痛批在野黨聯手刪公視預算：無視人民憤怒

陳時中感冒、沈伯洋缺席 草屯鎮長補選少了大罷免氣氛

台中太平慶祝人口突破20萬人 立委何欣純認為與她爭取這3建設有關

相關新聞

草屯補選！ 國民黨簡賜勝宣布當選 支持者吶喊「鎮長好」

南投縣草屯鎮長補選今投票，下午4時投票截止，國民黨候選人簡賜勝總部湧入支持者，簡賜勝開票一路領先，已領先對手8千多票，簡...

台商捐地護百年老榕樹 彰化順澤宮再添一佳話

彰化縣埔鹽鄉順澤宮因冠軍帽聲名遠播，台商陳忠井今天捐出順澤宮旁的土地，並保留下百年大榕樹，順澤宮將此綠地命名為「澤世容園...

最可憐鄰居！台中鬧區頂樓、地下室養80貓犬 今終破獲

台中市北區郭姓住戶遭控20年來強占大樓頂樓、地下二、三樓養狗，鄰居忍受髒臭，打百通陳情電話無效。今市議員江和樹、陳文政會...

春安工作1/20登場 台中60里守望相助隊今誓師

年關將近，台中市春安工作1月20日登場，60隊、300名里守望相助隊員今在警察局大樓前廣場誓師，展現守護家園的決心。副市...

大贏草屯鎮長補選 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

今日草屯鎮長補選結果出爐，由中國國民黨提名簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨表示，顯示基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡...

【即時短評】操作大罷免不成更催出反綠民意 綠營補選這仗輸得難看

南投草屯鎮長補選，國民黨整合徵召簡賜勝，各界看好；為拚勝選，民進黨複製前年立委補選，更將基層選舉上綱到展現罷免「新民意」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。