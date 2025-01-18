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台中社區大樓成貓狗繁殖場 80隻犬貓將開放認養

中央社／ 台中18日電

台中市北區1處社區大樓頂樓及地下室遭占用成為貓狗繁殖場，民眾黨台中市議員江和樹與市府動保處今天前往勘查，除將現場80隻貓狗進行安置，因飼主已辦理放棄，將開放民眾認養。

江和樹接獲民眾檢舉，社區大樓頂樓及地下室遭住戶占用成為貓狗繁殖場，貓狗被關在狹小鐵籠內，還隨地便溺，除了叫聲擾人，也製造環境髒亂，住戶長期忍受污染與噪音，雖然多次向市府檢舉仍無法解決問題。

江和樹下午與動保處人員進入社區，發現狗狗被關在已被斷水斷電的陰暗地下室，也在飼主住家內發現正在哺乳幼犬的母狗，飼主甚至自行為狗狗施打針劑，經初步清點，共發現貓6隻、狗74隻。

國民黨市議員陳文政也說，飼主養狗的問題已困擾大樓住戶很久了，之前有通報環保局及動保處，但問題依舊，如今隔壁有新大樓，私人繁殖場就浮上檯面。

台中市動保處接獲通報後派員到場發現，行為人飼養犬74隻、貓6隻，現場有飲水不潔、籠內糞便堆積等情形，也發現未絕育犬貓，且查獲有3隻幼犬，涉非法繁殖。

為保障動物安全，動保處說，已當場扣留全數犬貓帶回安置，後續將釐清動物來源及是否有受傷情形，若查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送地檢署。另外，因飼主已辦理不擬續養手續放棄全數犬貓，後續將依台中市動物收容處理流程於絕育後公告民眾認養，並將這名飼主列為禁止飼養黑名單。

動保處說明，依據動物保護法規定，未經主管機關許可，擅自經營特定寵物的繁殖場、買賣或寄養業者，處新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，按次處罰。若故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可另處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

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