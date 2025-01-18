【即時短評】操作大罷免不成更催出反綠民意 綠營補選這仗輸得難看
南投草屯鎮長補選，國民黨整合徵召簡賜勝，各界看好；為拚勝選，民進黨複製前年立委補選，更將基層選舉上綱到展現罷免「新民意」，結果落敗。地方分析，蔡銘軒落敗並不意外，但大輸1萬多票，輸得難看，足見將補選當大罷免舞台，選民難認同，更造成反效果，意外催出反綠民意，讓綠營打臉自己喊出的新民意。
地方政壇分析，南投政治版圖藍大於綠，且縣府、草屯都是國民黨執政，選民對縣長許淑華施政滿意度高，加上簡賜勝本身基層實力雄厚，且備戰參選鎮長已久，因此藍營一完成整合，就已取得先機，各界看好勝券在握，結果也一如預期。
綠營一開始雖因簡賜勝歸隊披藍袍，打亂原本預估可能三腳督的局面，但確定推派蔡銘軒後，立刻展開攻勢，「撒幣」喊出消費券600元加碼至2000元、敬老金3000元變5000元、0至3歲扶幼津貼3000元、鎮民投保意外險等社福政見。
為炒熱選情，更複製前年立委補選，追打簡賜勝的家族營造企業，以財產來源不明、圖利、豪華違建等營造其「權貴」形象，盼前年用在前縣長林明溱身上的「仇富」策略能再次奏效，連番攻勢也讓首次參與單一席次選舉的簡賜勝坦言壓力大。
沒想到，立委沈伯洋、王義川到政務委員陳時中等綠營外援軍團，急於逆轉國會困境，喊出草屯補選是藍、白兩黨毀憲亂政後的關鍵之役，更將小鎮補選硬搭成大罷免的舞台，盼拉高仇恨值，激出選票，卻讓只想選出好鎮長的鄉親十分錯愕。
立法院整天打鬧亂象，早已讓人民感到厭煩，連基層選舉也要上綱到展現罷免「新民意」，令選民難認同，更造成反效果，意外催出反綠民意，連帶影響選情。而蔡落敗，政壇雖不意外，但票數慘敗大輸上萬票，形同對民進黨不信任投票，狠狠打臉綠營自己喊出的新民意。
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