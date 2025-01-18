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影／操作大罷免無效 草屯鎮長補選綠蔡銘軒宣布敗選
南投縣草屯鎮長今補選，各界看好國民黨簡賜勝，開票後也一如預期，民進黨蔡銘軒票數一路落後，且因票數差距持續擴大，蔡銘軒在今傍晚5時許宣布敗選，現場支持者情緒低落。蔡銘軒發表敗選感言，稱是個人努力不夠，將持續深耕基層。
綠營把草屯鎮長補選與「大罷免」掛勾，對於大罷免策略是否無效？蔡銘軒及其陣營則未回應。
政壇分析，南投政治版圖藍大於綠，縣府、草屯都是國民黨執政，而選民對縣長許淑華施政滿意度高，且簡賜勝本身基層實力雄厚，又備戰參選鎮長已久，蔡落敗不意外，但大輸1萬多票，足見將補選當大罷免舞台，選民難認同也影響選情。
而此次草屯鎮長補選的選舉人數為8萬1283人，而今天投票率近4成7，粗估投票人數約3萬8000人，簡票數超過2萬5000票，且與蔡的1萬3000多票拉開差距，簡自行宣布當選，蔡銘軒也於下午5時許宣布落選。
蔡銘軒於下午5時10分現身，他感謝現場支持者及競選團隊一路力挺，隨後發表敗選感言，他說，他尊重草屯鎮民做出的民主決定，是他個人努力不夠，未來會持續努力深耕基層，為家鄉更用心更努力，做給大家看，好好為草屯打拚。
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