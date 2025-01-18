草屯補選！ 國民黨簡賜勝宣布當選 支持者吶喊「鎮長好」

草屯鎮長補選結果揭曉，國民黨簡賜勝今下午5時1分宣布勝選，根據簡賜勝競總計算票數，簡賜勝得票24567票，民進黨蔡銘軒13540票，簡賜勝贏對手11027票，超過簡賜勝原本預估8千票的；支持者下午開票後，因為一路領先，熱情吶喊「鎮長好」。

這場補選投票率約44%，略輸2011年草屯鎮長補選45%，但也超出選前藍綠預期；地方分析，綠營雖把補選掛勾「大罷免」，但為掀起風潮，最後仍是候選人與藍、綠地方實力決勝。兩人得票數、投票率等數字，以南投縣選委會公告為準。

草屯鎮前鎮長簡景賢猝逝，民進黨提名現任議員蔡銘軒，行政院政委陳時中助選時，喊出「大罷免」口號，讓小鎮補選染上政治味。國民黨號召無黨籍前議員簡賜勝披藍袍，由許淑華操盤。

簡賜勝說，選舉這2個多月，對手抹黑、造謠，他感謝鎮民支持他，讓他得到高票數，要為草屯努力，打造為幸福城鎮；他感謝縣長許淑華支持他，他原本預估票數領先8千票，結果開票結果更高，讓他更有信心建設草屯。

南投縣草屯鎮長補選今投票，下午4時投票截止，國民黨候選人簡賜勝總部湧入支持者，簡賜勝開票一路領先，已領先對手8千多票，簡賜勝下午4時50分現身競總，支持者大喊「鎮長好」，場面熱烈。

反觀民進黨候選人蔡銘軒競選總部，也有支持者湧入，因為開票一路落後，大家都很安靜，各投開票所中，只有蔡今天去投票的新豐社區活動中心，目前票數領先，北投集會所（舊）票數平手，其他開出來的全輸。