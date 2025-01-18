快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

聽新聞
0:00 / 0:00

草屯補選！ 國民黨簡賜勝宣布當選 支持者吶喊「鎮長好」

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
草屯鎮長補選開票中，國民黨簡賜勝下午近5時領先對手8千多票，支持者高喊「鎮長好」。記者江良誠／攝影
草屯鎮長補選開票中，國民黨簡賜勝下午近5時領先對手8千多票，支持者高喊「鎮長好」。記者江良誠／攝影

草屯鎮長補選結果揭曉，國民黨簡賜勝今下午5時1分宣布勝選，根據簡賜勝競總計算票數，簡賜勝得票24567票，民進黨蔡銘軒13540票，簡賜勝贏對手11027票，超過簡賜勝原本預估8千票的；支持者下午開票後，因為一路領先，熱情吶喊「鎮長好」。

這場補選投票率約44%，略輸2011年草屯鎮長補選45%，但也超出選前藍綠預期；地方分析，綠營雖把補選掛勾「大罷免」，但為掀起風潮，最後仍是候選人與藍、綠地方實力決勝。兩人得票數、投票率等數字，以南投縣選委會公告為準。

草屯鎮前鎮長簡景賢猝逝，民進黨提名現任議員蔡銘軒，行政院政委陳時中助選時，喊出「大罷免」口號，讓小鎮補選染上政治味。國民黨號召無黨籍前議員簡賜勝披藍袍，由許淑華操盤。

簡賜勝說，選舉這2個多月，對手抹黑、造謠，他感謝鎮民支持他，讓他得到高票數，要為草屯努力，打造為幸福城鎮；他感謝縣長許淑華支持他，他原本預估票數領先8千票，結果開票結果更高，讓他更有信心建設草屯。

南投縣草屯鎮長補選今投票，下午4時投票截止，國民黨候選人簡賜勝總部湧入支持者，簡賜勝開票一路領先，已領先對手8千多票，簡賜勝下午4時50分現身競總，支持者大喊「鎮長好」，場面熱烈。

反觀民進黨候選人蔡銘軒競選總部，也有支持者湧入，因為開票一路落後，大家都很安靜，各投開票所中，只有蔡今天去投票的新豐社區活動中心，目前票數領先，北投集會所（舊）票數平手，其他開出來的全輸。

草屯鎮長補選開票中，民進黨蔡銘軒開票一路落後，競總支持者很安靜。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選開票中，民進黨蔡銘軒開票一路落後，競總支持者很安靜。記者賴香珊／攝影

國民黨 投票率 簡賜勝

延伸閱讀

影／草屯鎮長補選藍開票一路領先 簡賜勝：選民用選票遏止抹黑造謠

影／草屯鎮長補選 許淑華坐鎮簡賜勝總部關心開票

影／南投草屯鎮長補選今投票 簡賜勝全家動員曝心聲

影／草屯鎮長補選選前之夜 簡賜勝做最後步掃衝刺

相關新聞

草屯補選！ 國民黨簡賜勝宣布當選 支持者吶喊「鎮長好」

南投縣草屯鎮長補選今投票，下午4時投票截止，國民黨候選人簡賜勝總部湧入支持者，簡賜勝開票一路領先，已領先對手8千多票，簡...

大贏草屯鎮長補選 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

今日草屯鎮長補選結果出爐，由中國國民黨提名簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨表示，顯示基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡...

【即時短評】操作大罷免不成更催出反綠民意 綠營補選這仗輸得難看

南投草屯鎮長補選，國民黨整合徵召簡賜勝，各界看好；為拚勝選，民進黨複製前年立委補選，更將基層選舉上綱到展現罷免「新民意」...

影／操作大罷免無效 草屯鎮長補選綠蔡銘軒宣布敗選

南投縣草屯鎮長今補選，各界看好國民黨簡賜勝，開票後也一如預期，民進黨蔡銘軒票數一路落後，且因票數差距持續擴大，蔡銘軒在今...

影／草屯鎮長補選藍開票一路領先 簡賜勝：選民用選票遏止抹黑造謠

草屯鎮長補選，下午四點開票，開票所陸續報進開票中心，國民黨候選人簡賜勝開票一路領先，各開票所大幅領先民進黨蔡銘軒，讓開票...

影／草屯鎮長補選 許淑華坐鎮簡賜勝總部關心開票

草屯鎮長補選，綠營操作大罷免讓選情緊繃。國民黨候選人簡賜勝開票中心設在競選總部旁，下午4點沒到就有支持者趕來關心，南投縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。