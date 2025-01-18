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台中霧峰納入參山國家風景區 草地音樂會登場

中央社／ 台中18日電

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天舉辦草地音樂會，慶祝台中市霧峰區納入參山處管理區域，觀光署長周永暉表示，期盼大家迴遊阿罩霧，到霧峰體驗人文之旅。

慶祝舊稱阿罩霧的霧峰地區，正式納入參山國家風景區管理處經管區域，參山處下午在立法院民主草坪舉辦「迴遊阿罩霧 光榮再臨系列活動」草地音樂會，周永暉、民進黨立委何欣純等人出席，希望吸引更多遊客前來觀光。

周永暉開幕致詞表示，觀光署在前年9月中改制後，霧峰地區也在去年11月納入參山國家風景區管理處轄區，觀光署將持續深耕在地文化觀光以及行銷推廣。

周永暉指出，考量未來觀光遊憩設施需要時間整體規劃，第1階段會先在光復新村設置霧峰管理站並提供旅遊資訊服務；第2階段在民主草坪成立阿罩霧遊客中心，並持續舉辦主題式的行銷活動，如美食、文化歷史等，同時也跟觀光圈合作，期盼未來大家迴遊阿罩霧，來霧峰體驗豐富的人文之旅。

何欣純說，歷經4任交通部長，霧峰終於納入參山國家風景區，可望投入中央資源，帶動阿罩霧觀光產業、農業的再造，希望在中央地方合作下，讓阿罩霧風華再現，立足台灣並放眼國際，可以迎上疫後觀光旅遊潮，讓更多旅客進來阿罩霧。

參山處說明，霧峰區擁有包括國定古蹟霧峰林家、見證台灣民主發展的立法院民主議政園區、台中市第一個文化景觀光復新村、音樂文化園區、921地震園區等，歷史脈絡深遠豐富，發展潛力無窮，希望透過現有梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，推動地方的觀光，讓霧峰再次被看見，同時活絡國旅熱潮。

周永暉 國家風景區 音樂會

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