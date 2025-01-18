影／草屯鎮長補選 許淑華坐鎮簡賜勝總部關心開票

草屯鎮長補選，綠營操作大罷免讓選情緊繃。國民黨候選人簡賜勝開票中心設在競選總部旁，下午4點沒到就有支持者趕來關心，南投縣長許淑華也坐鎮開票中心，關心開票情況，今天補選投票率突破4成3，簡賜勝支持者信心十足，希望簡賜勝拉開差距，給民進黨一個教訓。

下午4點初步開票結果，簡賜勝和蔡銘軒互有拉鋸。洪姓支持者說，簡賜勝從父親開始，父子兩代在草屯鎮經營數十年，簡賜勝擔任縣議員問政也很受鄉親肯定，是相當優質的鎮長人選，希望他能順利當選，好好推行鎮政建設，提升草屯鎮的生活環境。