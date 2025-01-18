影／草屯鎮長補選 許淑華坐鎮簡賜勝總部關心開票
草屯鎮長補選，綠營操作大罷免讓選情緊繃。國民黨候選人簡賜勝開票中心設在競選總部旁，下午4點沒到就有支持者趕來關心，南投縣長許淑華也坐鎮開票中心，關心開票情況，今天補選投票率突破4成3，簡賜勝支持者信心十足，希望簡賜勝拉開差距，給民進黨一個教訓。
下午4點初步開票結果，簡賜勝和蔡銘軒互有拉鋸。洪姓支持者說，簡賜勝從父親開始，父子兩代在草屯鎮經營數十年，簡賜勝擔任縣議員問政也很受鄉親肯定，是相當優質的鎮長人選，希望他能順利當選，好好推行鎮政建設，提升草屯鎮的生活環境。
陳姓選民說，民進黨善於選舉，這次鎮長補選應該是選出最好的鎮長人選，綠營卻大肆炒作立委大罷免，讓補選重點整個歪掉，頻繁選舉罷免又浪費國家社會資源，希望用選票給民進黨教訓。
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