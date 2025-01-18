草屯鎮長補選投票率已破4成 1選民錯蓋手印...怒撕毀選票

南投草屯鎮長補選今投開票，藍營預估投票率已突破4成。另，傳出有民眾疑因不了解投票規則，憤而撕毀選票情事。據了解，有選民協助高齡父親投票時，以蓋手印方式圈選，發現是無效票，憤而撕毀選票，後續通報警方及監察小組處理。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會先前已公告1月18日辦理補選，也就是今天登場。而此次草屯鎮長補選選舉人數為8萬1283人，投票時間至下午4時截止，藍營預估，到下午3時的投票率已突破4成。

但在今天下午傳出撕毀選票情事，據了解，一名53歲男子下午1時許，與其高齡8旬的父親至中山里集會所投票時，疑因不了解投票規則，協助其父親以大拇指蓋手印圈選，但自行發現蓋手印無效後，一時氣憤竟損毀選票。

由於，撕毀選票的行為已觸法，選務人員發現後，通報警方將其留置，並聯絡轄區監察小組委員處理，縣選委會表示，待監察小組完成筆錄後，將移送縣選委會監察小組委員會審定。

南投縣選舉委員會提醒，根據選罷法，每張選票不分種類都須投入票匭，蓋錯章的無效票也須投入，不得撕毀或攜出投開票所；若撕毀選票可處5000到5萬元罰鍰，若將選票攜出場外可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。