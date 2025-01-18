彰化縣和美年貨大街開張 彰化市及田中鎮隨後登場

春節即將到來，彰化縣和美鎮年貨大街今天上午在愛華路側空地熱鬧登場，預定延續到24日，攤位上百攤；彰化市年貨大街25日到28日在永樂街舉辦，29日到2月2日還有春節市集，攤位超過120攤；田中年貨大街24日至27日在新福路兩側營業。

和美年貨大街上午開幕，和美鎮長林庚壬、各級民代、里長、社團人士到場，這是和美鎮首度舉辦年貨大街，也是全縣第一個開張的年貨大街，地方充滿期待。縣長王惠美也趕到現場，祝大家新年快樂外，也與攤家熱情打招呼，祝生意搶搶滾。

和美鎮長林庚壬說，鎮公所籌辦今年的年貨大街，集合在地店家並公開招商，從百餘家中挑選出各式年貨攤商50家，並邀請生產優質農產品的青農、小農更結合在地福德市集，合計百餘攤市集，物美價廉，希望鎮民踴躍前來逛年貨大街，買好買滿，攤家生意興隆，大家都過個好年。

和美年貨大街從今天起到24日共7天，假日早上10點、平日中午12點營業，到晚間8點才打烊，由於位在和美鎮公有市場、黃昏市場、生活用品大賣場以及地方信仰中心福德宮，平時人潮就很多，年貨大街開張期間，每日都安排精彩表演節目、親子DIY、食農教育、滿額送好禮等好康，瀰漫濃濃年節氣氛。