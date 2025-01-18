影／彰化東彰道路北段今天通車 實現中部30分鐘生活圈目標

彰化縣東彰道路北段新闢工程今天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美表示，全段將在1月24日農曆年前全線通車，北、中、南延段三段總長28.2公里，共斥資88億元，通車後可連接台74甲線、台76線及台3線；往北可銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道，實現中彰投雲30分鐘生活圈目標。

東彰道路北段新闢工程今天由王惠美主持通車儀式，與會者包括交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥、立委謝衣鳯、陳素月、黃秀芳、員林市代理市長賴致富、大村鄉長賴志銘及多位縣議員等地方人士。

王惠美表示，東彰道路是全縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，地方期待已久，共分為北、中、南延段三段，總長28.2公里，通車後將讓彰化縣整體交通路網大幅提升，讓台中、雲林及南投間的往來更加便捷，為彰化交通建設邁向新里程碑。

王惠美說，今天下午4點後將通車的路段是從大村鄉的中正東路一直到台76線林厝交流道，而1月24日過年前花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路通車，東彰主幹道將全線通車，施工過程中歷經疫情期間、物價上漲的挑戰，在兼顧施工品質的前提下，全力以赴，終於通車。

東彰道路北段位於花壇、大村、員林，起於花壇鄉台74甲線，終點銜接員林市台76線林厝交流道，道路全長約10.4公里，原核定總經費約37.6億元，中央補助約18.9億元，縣府配合約18.7億元，而縣府在施工過程傾聽地方民意，為了解決花壇溪埔路及員林崙雅巷一帶長年淹水問題，及一併改善年久失修橫交道路等，自籌款再增加了3億元，縣府共斥資21.7億元，總建設經費達40.6億元。

王惠美說，花壇鄉、大村鄉、員林市三鄉鎮有豐富多元的景點及美食，包括員林藤山步道、警察故事館及百果山喔熊遊憩區；花壇的虎山巖遊憩區、大嶺巷登山步道、茉莉花夢想館及大山休閒農場。另外員林還有3、4月蜀葵花季、花壇虎山巖1、2月李花梅花及4、5月金針花季，大村也以葡萄聞名，未來希望透過便捷的交通，對觀光、行銷農特產品大有助益，也能增加更多就業機會。

傅立祥說，東彰道路的開通對地方的發展將帶來很大的助益，公路局這幾年逐年持續投入預算與縣府共同推動地方交通建設、前瞻停車場等，累計70多億元補助，未來也會持續支持地方交通建設。