影／南投草屯鎮長補選午前投票率3成 蔡銘軒抱病投票

南投草屯鎮長補選今投開票，截至中午的投票率約3成，民進黨候選人蔡銘軒今在妻子的陪同下現身投票，他表示，選舉壓力不小，他還承受得住，但替其競選團隊不捨，畢竟一開始就受到抹黑攻擊，今投票，雖緊張，但仍期待能順利當選。

蔡銘軒今天上午11時15分左右，穿著西裝、襯衫和V領針織毛衣，並在妻子陪同下現身新豐里活動中心，而他臉上掛著笑容，精神看起來不錯，一到場就向媒體、員警及投開票所人員點頭致意，完成投票後也與附近的里民鄉親打招呼互動。

蔡銘軒表示，選舉這段期間，面對不少壓力，他還承受得住，但替他的競選團隊感到捨不得，畢竟他們從一開始就受到抹黑攻擊，甚至謾罵、排擠。而今天投票，他挺緊張的，但因感冒，所以昨晚睡得還不錯，他也很期待可以順利當選鎮長。

而國民黨候選人簡賜勝則於今上午8時許完成投票，藍、綠兩陣營後續除了關心各投開票所狀況，也開始著手於準備開票現場，而簡、蔡兩人稍作休息後，均預計均下午4時許將回各自競總，與支持者一起等待開票結果。