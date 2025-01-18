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台中新增3處空維區 管制大型柴油車今生效...違者最高罰6萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市綠肺、占地67.34公頃的中央公園。圖／台中市政府提供
台中市綠肺、占地67.34公頃的中央公園。圖／台中市政府提供

台中市環保局公告畫設水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等3處空氣品質維護區（空維區），管制大型柴油車今生效，違者最高罰6萬元。

環保局日前公告3處空維區，管制對象為1至4期柴油大（客）貨車，進出市區2處空維區，需具一年內排煙檢驗合格紀錄；進出谷關風景區，需具一年內排煙檢驗結果低於管制標準1.0 m-1以下，違者將處500元以上、6萬元以下罰鍰。此外，環境部於去年10月28日修訂裁罰準則，大型車最低罰款將提高至2000元。

環保局長陳宏益說，環保局已完成車牌辨識系統設置，可全天候掌握進出車輛，讓違規車無所遁形，並在宣導期間主動篩選不合格車輛，寄發通知提醒車主盡速完成改善。

陳宏益指出，目前整體合格率由公告前12%至27%，逐月提升至66%至82%，有顯著提升，但仍有約2至3成尚未取得符合管制標準的排煙檢驗紀錄，提醒車主落實車輛定期保養及檢驗，確保車輛排煙符合管制標準，避免違規受罰。

環保局說明，柴油車車主可利用環境部柴油車排氣檢驗資訊管理系統，選擇鄰近環保機關檢測站預約檢測；此外，環保局也針對大型車隊提供到場檢測服務，目前只提供配合落實車輛自主管理的車隊，有意願者歡迎與環保局聯繫，檢測皆免費。

環保局表示，環境部去年底修訂「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，補助延至今年底，最高補助8萬元，可至「移動汙染源管制網」( https://mobile.moenv.gov.tw/ )補助相關資訊專區查詢。

台中市 柴油車 環保局長 車主

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